Il musical Celebrities arriva a Porto Ercole

Venerdì 19 agosto, alle 21.30, in piazza Santa Barbara arriva lo spettacolo a ingresso gratuito promosso dall’amministrazione comunale di Monte Argentario



Porto Ercole: Venerdì 19 agosto a Porto Ercole, in piazza Santa Barbara alle ore 21.30, arriva il musical varietà "Celebrities", prodotto dalla Compagnia Bit e distribuito da Equipe Eventi. Un omaggio alle mille sfaccettature della musica e dei musicisti più acclamati di tutti i tempi, che si affacciano sul palco in un tripudio di energia.

Dal pop alla musica classica, dallo swing al rock, alla malinconica e suadente Edith Piaf, passando per gli immortali e sempre attuali Michael Jackson, i Queen e Mozart. Lo spettacolo propone una successione di quadri scenici ciascuno composto da medley musicali di brani famosi, riproposti con arrangiamenti originali e calati in contesti e atmosfere frutto della personale e originalissima interpretazione della Compagnia Bit.

Katy Perry (con il brano “I Kissed a girl”) e i Muse (con “Uprising”) sono il pretesto per costruire un avvincente medley rock, in cui potenza e sensualità maschile e femminile sono messi a confronto attraverso un continuo e fluido rimbalzo musicale e scenico. Celebrities è un fluire di immaginazione ed emozioni della compagnia, che ha voluto accostare gli stili e decontestualizzare i generi, per farli rivivere in uno spettacolo di propria invenzione, con l’intento di fare della musica la vera assoluta protagonista.





L’evento, gratuito con ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili, promosso dall’Amministrazione comunale di Monte Argentario e realizzato da Ad Arte Spettacoli, è messo in scena dalla Compagnia Bit con la regia e le coreografie di Melina Pellicano e gli arrangiamenti e le musiche di Marco Caselle e Gianluca Savia; scenografie di Renato Ostorero, costumi di Sami Atelier e Lucrezia Bianco, sound design di Fulvio Fusaro, light design di Danilo Raja e direttore di produzione Chiara Marro.

Info: Ufficio Turismo tel. 0564 811990-991