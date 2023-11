Il museologo Maurizio Vanni al Magma con la trilogia "La museologia del presente"

Il 3 novembre alle 17.30 al Museo MAGMA si svolgerà un incontro con il museologo che presenterà il suo ultimo lavoro



Follonica: Il prossimo 3 novembre alle 17.30 il museo Magma di Follonica ospiterà il museologo Maurizio Vanni con la sua trilogia "La Museologia del presente". Definire Maurizio Vanni solo un museologo è estremamente riduttivo, dal momento che ha ottenuto moltissimi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, oltre ad aver curato più di 700 eventi, tra mostre e progetti legati alla museologia del presente, alla gestione museale e al marketing non convenzionale, in oltre sessanta musei di trenta paesi del mondo e ha tenuto corsi, seminari, convegni e Lectio Magistralis in oltre quaranta università in giro per il mondo. Vani ha al suo attivo oltre 600 pubblicazioni, tra le più rilevanti: “Rifiuti Preziosi - Il Nouveau Réalisme e la Cultura contemporanea”, “State of mind/Panza Collection”, “Man Ray. The Fifty Faces of Juliet”, “Sandro Chia. Istruzioni per l’uso – La supercacciata”, “Hsiao Chin. Viaggio In-finito”, “Un mondo visivo nuovo. Origine, Balla, Kandinsky e le astrazioni degli anni Cinquanta”, “Andy Warhol. The Factory”, “Mitoraj. Ferro”, “Niki de Saint Phalle. Joie de vivre”.

Nel 2011 ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per la mostra “Carte rivelatrici. I tesori nascosti della Collezione Peggy Guggenheim”. Nell’ottobre 2013 è stato invitato al secondo convegno mondiale sulla museologia “Yeongwol International Museum Forum” e nel 2013 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica per il progetto “It's Tissue. The Italian Technology Experience” (Impresa-Cultura-Territorio).

Attualmente lavora per il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara (Sostenibilità, Valorizzazione e Gestione dei Beni Culturali e dei Musei), è docente di Museologia all'Università degli Studi di Pisa, docente di Marketing non convenzionale alla Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata nel Master “Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media”, docente di Governance e gestione culturale al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca nel Master MaDAMM. È coordinatore dell'Osservatorio di Storia dell'Arte della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. È componente della Giuria Internazionale di Florence Biennale 2023 e fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Greenaccord onlus.