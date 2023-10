Attualità Il Museo Subterraneo illuminato di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale 7 ottobre 2023

Il Comune di Massa Marittima aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale che ricorre il prossimo 10 ottobre illuminando di verde il Museo Subterraneo.

Massa Marittima: La Giornata è promossa dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale, che quest’anno celebra il 75° anniversario e il tema scelto per l’edizione 2023 è “Mental Health is al Universal Human Right” (La salute mentale è un diritto universale). "È essenziale che l'accesso ai servizi di salute mentale sia una responsabilità collettiva – afferma Grazia Gucci, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Massa Marittima - combattendo pregiudizi e stereotipi che impediscono interazioni sociali e ambienti accoglienti, per il benessere di ciascuno individuo. L’edizione di quest’anno è dedicata proprio al tema dei diritti: la salute mentale è un diritto di tutti e per sensibilizzare la comunità e aumentare la consapevolezza su questa tematica, abbiamo accolto l’invito ad aderire come amministrazione comunale alla campagna di sensibilizzazione, illuminando di verde il nostro Museo Subterraneo.” Seguici





