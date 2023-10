Il Museo Luzzetti apre le porte allo yoga

La rassegna “Arte della contemplazione” promossa dal Polo Clarisse prevede 8 incontri di Hatha yoga. La prima lezione è in programma martedì 10 ottobre



Grosseto: Praticare la disciplina dello yoga in un museo? Da adesso è possibile. L’arte incontra la tecnica nata in India migliaia di anni fa, che, a partire dal corpo e dal respiro, dona benessere fisico e mentale. La rassegna “Arte della contemplazione” promossa dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’artista e insegnante di Hatha yoga, Armando Orfeo, inizierà martedì 10 ottobre: al corso potranno partecipare fino a 15 persone e il costo di ogni lezione è 10 euro (per i soci di Fondazione Grosseto Cultura è invece 8 euro). Il primo appuntamento inizierà alle 19.30 e si concluderà alle 20.45. Dal martedì successivo l’orario sarà sempre dalle 19.30 alle 20.45: per iscriversi occorre mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com. È consigliato un abbigliamento sportivo.





«L’Hatha yoga – spiega il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – è un sistema integrale di educazione per il corpo, il respiro, la mente e lo spirito che si concretizza in uno stile di vita: l’arte di vivere in armonia nel mondo e con se stessi. Ognuno può avvicinarsi alla pratica dello yoga avendo cura di rispettare i propri limiti e le proprie esigenze. Durante gli incontri, con la guida di Armando Orfeo, si porterà l’accento sull’aspetto contemplativo della disciplina: immersi in un ambiente destinato alla contemplazione del bello si farà esperienza delle tecniche che, a partire dal corpo con le “asana”, ci danno la possibilità di sviluppare ed esercitare le nostre facoltà percettive. Attraverso le pratiche di consapevolezza del respiro “pranayama” si potrà esercitare la propria capacità di auto ascolto e di conoscenza del sé. Imparare a contemplare il proprio infinito microcosmo per aumentare la capacità di contemplazione dell’arte e della vita in cui siamo immersi».

Il museo Luzzetti si anima quindi con una nuova esperienza, mai entrata fino ad oggi all’interno della Chiesa dei Bigi: e, a spronare Fondazione Grosseto Cultura, è ancora una volta la volontà di aprire le porte della cultura ad un pubblico sempre più vasto per promuovere la bellezza all’interno della comunità grossetana.

E chi meglio di un artista con la passione per la danza e lo yoga poteva condurre una tale iniziativa? Armando Orfeo (Grosseto, 1964) è autore di fumetti, illustratore e pittore. Come autore di fumetti, negli anni ’80 ha collaborato con le riviste Tempi supplementari e Frigidaire. Come illustratore pubblicitario ha lavorato, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale ha creato progetti di immagine e comunicazione commissionati da importanti aziende italiane e straniere tra cui Fiay Engineering, Finanza & Futuro, LifeScan, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Tre Marie e Astrazeneca. Le gallerie di riferimento della sua attività di pittore sono Artemidatre Milano, Mancini Arte Roma, Beaux Art Siena e Mercurio Arte Viareggio.

E non solo: la sua formazione giovanile ha riguardato soprattutto la danza, classica prima e contemporanea dopo. E poi c’è stato lo yoga, grazie all’incontro con Francoises Berlette e Roberto Boschini. «Ho avuto la fortuna di studiare danza classica a Firenze nella prestigiosa scuola “Brenda Hamlyn” diretta da Franco de Vita e Raimond Lukens – racconta Armando Orfeo –. Successivamente, avendo spostato i miei interessi verso la danza contemporanea, ho ampliato i miei studi a Roma al Centro internazionale danza, dove ho seguito i corsi di tecnica Cunninghamm tenuti dalla danzatrice e coreografa Roberta Garrison ex ballerina della storica compagnia di Merce Cunninghamm. Dagli studi con Francoises Berlette e Roberto Boschini. è nata la passione per l’Hatha yoga. Questa antica ed affascinante disciplina mi ha permesso di realizzare una sintesi delle passate esperienze e soprattutto mi ha spinto ad un lavoro maggiormente consapevole sull’integrazione di mente, respirazione e corpo».