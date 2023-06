Il Murales di Don Milani dell’Istituto Leopoldo 2° Di Lorena

Follonica: Grande festa l’8 giugno 2023 alla scuola primaria don Lorenzo Milani di Follonica. Le insegnanti e gli insegnanti hanno organizzato il saluto di fine anno scolastico e inaugurato il murales realizzato in occasione del centenario della nascita di Don Milani.

Sotto la direzione artistica delle insegnanti Valentina Cappelli e Catia Governatori, i bambini insieme a tutte le maestre del plesso hanno progettato, disegnato e colorato un’intera parete esterna della scuola. Per l’occasione è stato invitato Piero Cantini, un alunno del priore, che durante la mattina ha incontrato i bambini e le bambine delle classi seconde, terze, quarte e quinte e parlato della scuola di Barbiana, una scuola aperta a tutti, e in particolare ai più poveri, e aperta tutti i giorni, 365 giorni all’anno, sette giorni su sette.

Nella scuola di Barbiana non c’erano voti, pagelle o bocciature: l’importante era lo studio e l’informazione perché solo chi conosceva diventava padrone della parola e cittadino sovrano. E come nella parete della scuola di don Milani c’era attaccato un cartello con scritto I CARE, così nel murales troneggia la scritta I CARE, perché anche qui, in questa scuola abbiamo a cuore, ci importa e ci prendiamo cura dei nostri piccoli alunni e piccole alunne. Alla presenza di Piero, del Sindaco Benini, dell’assessora Miryam Giorgieri, dell’assessora Barbara Catalani, del Presidente del Rotary Salvatore Acquilino e della Dirigente Paola Brunello gli alunni si sono poi esibiti con canti che hanno concluso degnamente una lunga giornata piena di emozioni e soddisfazioni.