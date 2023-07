Il motoclub Pistoni Maremmani presenta il 1º Ritrovo Ufficiale

Appuntamento il 23 luglio al Centro Commerciale Aurelia Antica.



Grosseto: Il motoclub Pistoni Maremmani annuncia il suo primo evento, il 1º Ritrovo Ufficiale, che si terrà il 23 luglio presso il Centro Commerciale Aurelia Antica. Questa straordinaria manifestazione promette di essere un'esperienza unica per tutti gli amanti delle moto e per coloro che apprezzano la cultura motociclistica. Il 1º Ritrovo Ufficiale del motoclub Pistoni Maremmani sarà un'occasione speciale per tutti gli appassionati di moto di riunirsi, condividere esperienze e creare connessioni durature. L'evento è aperto a tutti i soci del motoclub e a tutti coloro che desiderano partecipare. La manifestazione avrà luogo presso il Centro Commerciale Aurelia Antica a partire dalle 18:00.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di ammirare una vasta esposizione di moto, tra cui modelli classici, moto sportive e molto altro ancora.

Il 1º Ritrovo Ufficiale Pistoni Maremmani offrirà anche l'opportunità di scoprire le numerose attività enogastronomiche presenti all'interno del centro commerciale. I partecipanti potranno approfittare di una vasta scelta di ristoranti, caffè e altre proposte culinarie per soddisfare il loro palato.





Per ulteriori informazioni sul 1º Ritrovo Ufficiale Pistoni Maremmani e sul motoclub: Manuel 3272027138 - pistonimaremmani@gmail.com

Il motoclub Pistoni Maremmani è stato fondato l'11 maggio 2023 da un gruppo di appassionati di motociclismo. La missione del motoclub è promuovere la cultura motociclistica e creare un ambiente inclusivo per tutti gli appassionati delle due ruote. Il motoclub organizza una serie di eventi, raduni e manifestazioni per coinvolgere la comunità locale e condividere la passione per le moto.