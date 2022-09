Il Morellino di Scansano protagonista al Cacciucco Pride

Una selezione di etichette di Morellino di Scansano, tipologia Annata in abbinamento al Cacciucco in occasione de “La Cena dei 500”, appuntamento clou dell’evento in scena a Livorno e provincia il prossimo week end



Scansano: Tutto pronto per il Cacciucco Pride 2022. Degustazioni, cene e spettacoli dal 16 al 18 settembre animeranno la città di Livorno mettendo al centro il piatto tipico della cucina livornese e non solo, grazie ad alcune partnership con attori del territorio.

Quest’anno l’evento clou e di richiamo della manifestazione avrà luogo sabato 17 settembre alle ore 20 con la “La Cena dei 500”, una serata gourmet a cielo aperto rivolta a cinquecento commensali che si accomoderanno nella centralissima Via Grande, da Piazza Guerrazzi a Piazza Grande, per godersi la ricetta regina della cucina livornese in abbinamento al Morellino di Scansano DOCG. Una selezione di etichette sarà servita in abbinamento alla portata principale, il Cacciucco, in un accostamento in grado di mettere in luce le peculiarità di questo vino, in particolar modo quella della Tipologia Annata. Il Morellino di Scansano, infatti, bevuto alla giusta temperatura, ovvero sui 12°, è un vino che può essere abbinato ad una grande varietà di piatti. In queste sere di fine estate, raffreddato leggermente, si sposa molto bene con i piatti di pesce dal sapore ricco, come appunto il Cacciucco, dove rivela tutta la sua eleganza grazie ad un gusto equilibrato, sapido, asciutto e leggermente tannico.





“L’idea di collaborare con un territorio a noi vicino e per il quale nutriamo molta simpatia ci ha da subito affascinati. Abbinare il Sangiovese della Costa Toscana, dal caratteristico DNA marino, ad uno dei piatti più popolari della nostra tradizione è una sfida che accogliamo con entusiasmo” – afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio del Morellino di Scansano DOCG – Questo piatto della tradizione livornese, che ha ormai varcato i confini del suo luogo di origine, ci dà l’opportunità di far conoscere la versatilità del Morellino di Scansano, un’interpretazione meno austera del Sangiovese di Toscana che deve la sua ricchezza al territorio incontaminato della Maremma e alla vicinanza al mare”.

Il Morellino di Scansano sarà inoltre presente, venerdì 16 a partire dalle ore 19.00 presso la sala conferenze LEM, all’evento di Cultura Enogastronomica organizzato dalla Scuola Europea Sommelier Livorno, in collaborazione con la Fondazione LEM, per far conoscere i prodotti e i territori che saranno protagonisti alla cena del 17 settembre.

Due momenti particolari in cui operatori del settore, stampa e appassionati wine lover avranno l’opportunità di scoprire le peculiarità produttive le diverse sfumature del Sangiovese che nasce vicino al mare della costa toscana, in un territorio caratterizzato da specifiche condizioni pedoclimatiche che danno vita al profilo aromatico unico del Morellino di Scansano DOCG.