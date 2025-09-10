Il Monte Amiata si riempie di poesia

Il 14 e il 15 settembre, a Salaiola, nel comune di Arcidosso, è in programma il Festival della poesia, organizzato dall'associazione “L'Aquilaia”

Arcidosso: Due giorni dedicati alla poesia sulle pendici dell'Amiata, a Salaiola, il piccolo borgo nel comune di Arcidosso. Organizzato dall'associazione “L'Aquilaia”, con il patrocinio del Comune, l'appuntamento è in programma sabato 14 settembre a partire dalle 16.30 e domenica 15, con il laboratorio poetico “Il mistero dell'ispirazione” a cura di Massimiliano Bardotti.

Il programma

Sabato 13 settembre



alle 16.45 – La poesia che salva la vita, a cura di Massimiliano Bardotti. Letture di poesie di vari autori che hanno saputo cantare il bello e il bene in ogni forma. Poesie che fanno bene al cuore e all’anima e che insegnano a guardare il mondo con occhi innamorati

alle 17.15 - presentazione del libro “Questa notte non posso aprire gli occhi” di Leda Erente, una delle voci più originali nel panorama della poesia italiana. La sua poesia canta la natura e il mistero della vita, dell’esser vivi. Un canto capace di rivelare la bellezza segreta dei boschi, degli alberi, delle foglie, dei venti, delle stagioni

Domenica 14 settembre

Una mattinata dedicata al laboratorio poetico a cura di Massimiliano Bardotti, dal titolo “Il mistero dell'ispirazione”.

Come spiegano gli organizzatori, “nelle tradizioni orientali simbolo della poesia sono le foreste di bambù. Quando soffia il vento le canne di bambù emettono suoni meravigliosi, un incanto che forse nessuno strumento musicale e nessun musicista sono in grado di eguagliare. Le canne sono vuote, e di per sé incapaci di emettere alcun suono. Il vento soffia dove vuole e quando vuole, ma sa trasformarsi in meravigliosa musica solo grazie alle canne di bambù. Il bambù è il poeta. Il vento l’ispirazione. Questo incontro capace di generare meraviglie non si può forzare, non si può esigere, si può solo provare a favorirlo”

dalle 10 alle 12, “Cos'è l'ispirazione”, con un excursus su cosa, nel corso dei secoli, poetesse e poeti hanno detto e scritto su questo mistero

dalle 11.15 alle 12.15 - laboratorio pratico di scrittura poetica

dalle 12.15 alle 13 - condivisione finale dei lavori dei partecipanti al laboratorio e saluti

Massimiliano Bardotti

È nato nel 1976 a Castelfiorentino, dove vive tuttora. Poeta molto conosciuto, è presidente dell’associazione culturale “Sguardo e Sogno”, fondata da Paola Lucarini. Ha pubblicato, tra gli altri, il libro di poesie “La disciplina della nebbia” (2022 peQuod Ed collana Portosepolto) vincitore del premio Camposampiero e finalista al premio Poesia onesta. È curatore della collana poetica “Fuori Stagione”, insieme a Gregorio Iacopini e Serse Cardellini. Affianca Luca Pizzolitto, che ne è fondatore, nella direzione della collana poetica Portosepolto (peQuod Ed).

Nel 2017 a Castelfiorentino, presso l'associazione culturale “OltreDanza”, ha dato vita al percorso poetico e spirituale “La poesia è di tutti”. Dal 2018 conduce “L’infinito, la poesia come sguardo: ciclo di incontri con poeti contemporanei”.

Dal 2022, insieme al poeta Valerio Grutt, cura la scuola annuale di poesia (La parola, l’ispirazione, la voce) ideata da Valentina Lingria (presidente de La scuola di Editoria).

Leda Lente

Nata a Firenze nel 1977, insegna Lettere nella scuola secondaria di primo grado. Ha svolto ricerche nell’ambito della storia medievale e pubblicato su "Istruzioni liturgiche e libri dell’antica cattedrale di Santa Reparata” sulla rivista Medioevo e Rinascimento.

Per la poesia ha pubblicato "Come l’ombra di un vaso di fiori" (Transeuropa 2021); "Madreselva" (Nulla die 2022); "Questa notte non posso aprire gli occhi" (collana di poesia Fuori Stagione, FirenzeLibri 2025, prefazione di Massimiliano Bardotti). Ha partecipato ad iniziative culturali e rassegne letterarie come “Un autunno da sfogliare - incontri letterari tra natura, storia e territorio”, promossa dal Cdse (Centro di Documentazione Storica Etnografica di Vaiano) con la biblioteca Lazzerini di Prato. Ha svolto laboratori di poesia per associazioni culturali come “Un prato di libri”. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati su blog letterari come “La poesia e lo spirito”, “L'Altrove - Appunti di poesia” e su “Bottega Portosepolto”, rivista di poesia diretta da Luca Pizzolitto. Ha recentemente partecipato a un libro corale di voci femminili “Ritratti a viva voce”, a cura di Valentina Montisci. Su Farapoesia è uscita una recensione a cura di Alessandro Ramberti a "Questa notte non posso aprire gli occhi". Un suo testo inedito è stato scelto per far parte dell’antologia vocale a cura di “Il Pietrisco Poesia” e sempre per “Il Pietrisco” è stata ospite dell’ultima puntata della stagione 2025 in dialogo con Rossella Riccobono e Laura Corraducci. Alcune sue poesie sono state selezionate per la rubrica "Una poesia da..." a cura di Massimiliano Bardotti per l’associazione “Sguardo e Sogno”.



