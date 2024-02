Il mondo sportivo fa rete, a Grosseto nasce la “Consulta dello Sport”

Grosseto: Anche il mondo sportivo fa rete, e dopo la prima riunione nasce la “Consulta dello Sport”.

L’iniziativa partita da FORZA ITALIA, insieme ad alcune associazioni sportive del territorio mira a “fare rete”, accrescendo la condivisione tra le società sportive. «La consulta dello sport sarà una realtà nella nostra provincia che aiuterà a far da collante a tutti coloro che avranno voglia di fare squadra verso le fasce dei più deboli, racchiudendo in una parola "INCLUSIONE"» queste le parole del Coordinatore Matteo DI MARZO.

«Abbiamo voluto istituire la consulta dello sport - prosegue Di Marzo - perché riteniamo che sia uno strumento importantissimo per le associazioni sportive del nostro territorio. Questo strumento farà sì che le società lavorino in rete con un contatto diretto con FORZA ITALIA. Potremmo portare le nostre richieste, fare segnalazioni e solleciti ma anche proporre progetti, idee e iniziative – comunicano dalla Consulta composta da (Claudio PASTORELLI, Maira OTTOBRI, Michele MARCHESE, Marco MACHERINI, Debora DE LAURENTIIS, Daniela FERRARO). Auspichiamo che l’amministrazione accolga gli eventi organizzati dalla rete delle associazioni, cercando di lavorare non solo per l’organizzazione delle manifestazioni ma anche per portare avanti dei progetti condivisi dei quali ne gioveranno non solo le suddette società, ma anche tutti i cittadini del territorio. Siamo molto orgogliosi della costituzione di questa consulta perché darà molta importanza al nostro territorio e a chi lo vive, con la speranza che tutte queste iniziative riescano a far sì che le persone e, soprattutto, i più giovani possano avvicinarsi sempre più al mondo delle società sportive e dello sport in generale».