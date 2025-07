Il mondo dell'auto guarda al futuro, ma solo grazie al noleggio

Perché il mondo dell'auto è cambiato negli ultimi anni? Non è facile dare una risposta che metta d'accordo tutti su questo argomento. Quello che è certo è che, sicuramente, il mutamento riguarda il "concetto" stesso di automobile.

Possedere una vettura, infatti, non rappresenta più un "traguardo" a cui ambire e le persone preferiscono immobilizzare il proprio capitale in modo diverso rispetto al passato. E il risultato di questo cambiamento epocale è sotto gli occhi di tutti.

Il noleggio a lungo termine, infatti, continua a registrare numeri sempre più sbalorditivi e anche per i primi 6 mesi dal 2025 è stato rilevato un incremento dei nuovi contratti sia per le aziende che per i privati. E per un comparto cronicamente in crisi come quello dell'automotive, questo rappresenta un'ottima notizia.

Perché solo grazie al noleggio l'industria automobilistica è stata in grado di sopravvivere a questa radicale metamorfosi e gli ultimi dati diffusi da UNRAE ne sono la prova. Nei primi 6 mesi del 2025, infatti, il numero dei nuovi contratti ha segnato un +6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una quota estremamente significativa riconducibile a soggetti privati.

Del resto, il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione di mobilità estremamente efficiente e pratica, che consente alle aziende di ottimizzare le spese in maniera concreta e semplifica notevolmente la vita anche a tutti coloro che non utilizzano la macchina per motivi di lavoro.

All'interno della rata mensile, infatti, sono compresi tutti i costi, anche quelli relativi agli adempimenti imprescindibili come, ad esempio, l'assicurazione Rca. Inoltre vengono contemplate anche le spese relative alla manutenzione del veicolo e all'assistenza stradale e la quota rimane la stessa per l'intera durata del contratto, senza sorprese o costi nascosti. In più, laddove previsto, c'è anche la possibilità di richiedere un mezzo sostitutivo, in caso di sinistri o malfunzionamenti del veicolo, un bel vantaggio sia per i privati che per le imprese, anche per tutte quelle realtà che non si occupano esclusivamente di logistica.

