"Il mio Mao": fotografa o dipingi, condividi e vinci

Grosseto: L’Amministrazione comunale ha ufficialmente lanciato “Il mio Mao”, un’iniziativa nata per ricordare il gatto Mao, figura importante del nostro centro storico recentemente scomparsa. Ma l’obiettivo non si ferma qui: la manifestazione vuole anche celebrare e valorizzare il ruolo fondamentale del gatto come animale domestico, oltre a sensibilizzare la comunità sulla corretta conduzione del mondo felino.

Il progetto è stato ispirato dalla cittadinanza, dai commercianti grossetani e dalla consigliera comunale Simonetta Baccetti.

Alla conferenza stampa di lancio, tenutasi questa mattina in sala del Consiglio comunale, hanno partecipato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore agli Affari Animali Erika Vanelli, il consigliere e presidente dell’Ordine dei veterinari della provincia di Grosseto Andrea Guidoni, Giovanna Pezzotta e "Gatto Silvestro".

L'iniziativa prevede due contest creativi, uno fotografico e uno pittorico, che coinvolgeranno la cittadinanza e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

Il concorso fotografico, dal titolo “Scatti felini”, prevede che i partecipanti inviino una foto (ad esempio: foto del proprio gatto o del micio di strada) all'indirizzo email ilmiomaogr@gmail.com entro e non oltre le ore 12 del 19 marzo. All'invio farà seguito la stampa di tutte le fotografie pervenute a cura del Comune di Grosseto.

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle foto, le stesse saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ente (“Comune di Grosseto”). Nel periodo compreso tra le ore 16 del 19 marzo e le ore 24 del 27 marzo sarà possibile votare il proprio scatto felino preferito attraverso un like. Le prime 10 immagini che avranno ricevuto il maggior numero di like saranno sottoposte alla valutazione della giuria di qualità composta da soggetti terzi; i punteggi saranno attribuiti attraverso una pesatura articolata per il 60% riferite votazioni social e per il 40% alla giuria di qualità.

Lunedì 24 marzo sarà pubblicata, sulla stessa pagina, una classifica parziale allo scopo di dare la possibilità ai partecipanti di migliorare la propria posizione. Giovedì 27 marzo la classifica sarà nuovamente aggiornata

In aggiunta, vi è un secondo concorso, “Pittura felina”, in cui i partecipanti più creativi potranno realizzare opere pittoriche con soggetto il gatto. Questi elaborati dovranno essere consegnati fisicamente al servizio “staff del sindaco” (piazza Duomo 1, primo piano) negli orari di apertura dell'ufficio. Anche in questo caso, gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 19 marzo. Il concorso “Pittura felina” sarà valutato esclusivamente da una speciale giuria di qualità che proclamerà le tre opere migliori.

Tutti gli elaborati pervenuti saranno protagonisti di una mostra espositiva che si terrà alla Sala Eden venerdì 28 e sabato 29 marzo, dalle 10 alle 19. La mostra è a ingresso libero e gratuito.

Le due giornate espositive saranno arricchite da eventi collaterali che attrarranno numerosi cittadini.

La mattina del venerdì, dalle ore 9.30 alle 12, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado avranno l’opportunità di partecipare al convegno “Il gatto e i suoi mille stivali”, in collaborazione con l'Ordine dei veterinari della provincia di Grosseto, che tratterà tematiche come la corretta alimentazione del gatto e l’interazione tra uomo e mondo felino.

Il pomeriggio, dalle 16 alle 19, sarà animato da eventi dedicati a bambini e ragazzi, come laboratori, baby dance e altre attività. Le stesse, insieme al trucca-bimbi, si ripeteranno anche nella giornata successiva di sabato 29 marzo.

Protagonisti delle due giornate saranno anche le associazioni/comitati/realtà ecc. di volontariato legate al mondo felino della provincia di Grosseto che, rispondendo all'avviso pubblicato al link: Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse "Il mio Mao" - Comune di Grosseto, potranno partecipare all'evento con propri banchetti espositivi per attività info promozionale.

Sabato 29 marzo alle ore 17 all'Eden sarà resa nota la classifica finale e svelati i tre vincitori delle due sezioni di concorso, che saranno premiati con riconoscimenti finalizzati a contribuire concretamente al benessere del mondo felino.

L'Amministrazione comunale infine intende, grazie alla collaborazione nata con il Polo Bianciardi, realizzare una statuetta del gatto Mao che sarà locata in una delle piazze del centro storico.

“La kermesse nasce dal profondo legame che la comunità grossetana ha sempre avuto con il gatto Mao – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore agli Affari Animali Erika Vanelli –. Con questa manifestazione vogliamo non solo onorare la sua memoria, ma anche sensibilizzare tutti su temi importanti legati al benessere felino, coinvolgendo l’intera città in un progetto di grande valore culturale e sociale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.