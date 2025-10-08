Il Ministro Foti a Grosseto in Ricordo di Norma Cossetto

Grosseto: Una significativa dimostrazione di vicinanza istituzionale e di rinnovato impegno nella conservazione della memoria storica ha caratterizzato durante il suo percorso la visita del Ministro per gli affari europei Tommaso Foti a Grosseto.

Il Ministro ha partecipato a un momento commemorativo, promosso dal Comitato 10Febbraio, in ricordo di Norma Cossetto, studentessa istriana e vittima delle foibe, Medaglia d'Oro al Merito Civile. In un toccante gesto di omaggio, il Ministro Foti ha deposto una rosa nell’androne del palazzo del Comune, di fronte alla targa commemorativa dell’esodo, in ricordo della giovane barbaramente uccisa dai partigiani comunisti titini. Insieme a lui l’onorevole Mauro Rotelli, l’onorevole Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci, numerosi assessori e consiglieri del Comune di Grosseto e tanti cittadini.

"Ricordare Norma Cossetto non è solo un dovere morale, ma un pilastro per la piena comprensione della nostra storia nazionale," ha dichiarato Francesca Carpenetti, dirigente nazionale del Comitato10Febbraio. "Siamo qui per onorare la memoria e per riaffermare che la tragedia di queste terre e dei loro abitanti è parte integrante della coscienza collettiva italiana. Così’ come a ricordare quanto la loro storia, la loro cultura, la loro indescrivibile bellezza parlino di Italia in ogni angolo, in ogni parola, in ogni pietra".