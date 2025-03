Attualità Il Ministero del Lavoro dà il via libera per l’assunzione di 11 professionisti da impiegare al Coeso Società della Salute 24 marzo 2025

Pubblicato il decreto con cui si accoglie l’istanza presentata dal Comune di Grosseto, come capofila, e deliberata dalla giunta esecutiva del Coeso: nei prossimi mesi le selezioni del personale che sarà finanziato proprio con fondi ministeriali Grosseto: Sono 11 i professionisti che, nei prossimi mesi, potranno essere impiegati al Coeso Società della Salute, per incrementare il personale e rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alle persone e alle famiglie. Si tratta, nel dettaglio, di due amministrativi, un contabile, quattro psicologi e quattro educatori-pedagogisti. “Siamo alla seconda fase di un progetto a cui teniamo molto – ha detto il presidente di Coeso SdS e sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – perché ci dà l’opportunità di poter impiegare, su tutto il territorio dell’area socio sanitaria, più professionisti e migliorare così servizi e prestazioni”. È di pochi giorni fa, infatti, la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il quale si accettano le istanze di adesione presentate dagli Ambiti territoriali sociali (Ats) per l’assunzione di personale, attraverso i fondi del Pn “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. Una opportunità che il Coeso Società della Salute aveva colto, dopo una decisione all’unanimità della giunta esecutiva e la disponibilità del Comune di Grosseto ad essere capofila nella presentazione dell’istanza di partecipazione alla “Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli Ats di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - triennio 2025-2027”, indetta, appunto, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nei prossimi mesi, quindi, il Ministero del Lavoro provvederà alla pubblicazione dei bandi di selezione del personale, i cui costi non ricadranno sulle casse del Comune di Grosseto o del Coeso, ma saranno finanziati dall’apposito fondo ministeriale; una volta individuato il personale, attraverso prove selettive, questo sarà inviato in comando al Coeso SdS.

