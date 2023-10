Il miglior pecorino stagionato italiano è de La Parrina

La storica fattoria ottiene il primo posto al Caseus, nel contesto del 5° Concorso Nazionale



Orbetello: Continuano i riconoscimenti per l’Antica Fattoria La Parrina, storica azienda della dottoressa Franca Spinola. Dopo i successi dei suoi vini al Vinous, à la volta e dei suoi formaggi, con il pecorino stagionato che ottiene il primo premio assoluto al Caseus come miglior formaggio di latte di pecora a pasta dura, al quinto concorso nazionale formaggi di fattoria. Si è trattato di una forma media del peso nominale di circa 6 chilogrammi. A ritirare il premio Anna Bagnoli, figlia di Bruno, lo storico fattore de La Parrina.





Il Caeus, giunto alla sua XIX edizione, ha avuto luogo nella prestigiosa Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, una delle più maestose alle venete, ed ha riunito grandi caseifici e piccoli produttori, dando vita a un confronto che continua da ben 19 anni e che ha visto una crescita esponenziale di partecipanti e interesse. Nel 2022 furono oltre 500 i formaggi in concorso con 80mila visitatori.

Il pecorino stagionato della Fattoria La Parrina si è dunque dimostrato il migliore della sua categoria in quanto formaggio di alta tradizione e bella presenza, che si ottiene secondo tecniche casearie tradizionali che prevedono la rottura della cagliata, ottenuta con l’aggiunta di fermenti e caglio al latte ovino pastorizzato, in particelle della grandezza di un chicco di riso, seguita dal riscaldamento della stessa. In seguito viene messa in una forma e stufata a vapore in modo da favorire la sgrondatura del siero e preparare un formaggio adatto alla stagionatura per lunghi periodi ( dai 4 agli 8 mesi). Ottima la pasta, compatta e leggermente friabile che si scioglie in bocca, dolce e untuosa. Un premio quello ottenuto in Veneto che testimonia l’alto livello qualitativo raggiunto dall’Antica Fattoria La Parrina, azienda che mostra eccellenze in tutta la sua linea produttiva grazie alla qualità delle lavorazioni e delle materie prime.