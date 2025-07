Castiglione della Pescaia: Il mese di luglio a Castiglione della Pescaia chiude con tanti appuntamenti musicali e culturali.

Arriva la musica disco per far ballare il borgo. Lunedì 28 luglio, alle 21:00 in Piazza Orto del Lilli appuntamento con la musica e l’energia delle hit anni ’70 per una serata di ballo e divertimento sotto le stelle.

Le "Note al chiaro di Luna" martedì 29 portano alla Casa Rossa Ximenes il Tritticotrio, con Andrea Coppini (sax soprano e tenore), Arnolfo Borsacchi (sax alto), Giacomo Downie (sax baritono). Appuntamento alle 21:30. Come sempre sarà disponibile la navetta gratuita per raggiungere la Casa Rossa, con partenza dal centro di Castiglione della Pescaia.

Al Molgò Café Concert martedì alle 21:30 ci saranno i "Four Steps", Margerita Piumanti (voce), Nicola Meloni ( pianoforte), Paul Zogno (basso elettrico) e Francesco Brancato (batteria), quattro musicisti torinesi che uniscono tradizione e modernità ispirandosi a leggende come Miles Davis e John Coltrane.

Anche in questa estate il Grey Cat Festival conferma la sua presenza a Castiglione della Pescaia e a Vetulonia, portando sul palco alcuni tra i più grandi nomi del jazz italiano e internazionale. Due serate imperdibili, tra sonorità raffinate e atmosfere uniche, tutte a ingresso gratuito. Il primo appuntamento mercoledì 30 luglio alle 21:30 in Piazza Solti a Castiglione della Pescaia con tre maestri del jazz italiano, Roberto Gatto (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso) e Francesco Maccianti (pianoforte), insieme per una serata di grande musica e atmosfere uniche. Ingresso libero.

Al MuVet di Vetulonia torna la rassegna "Le notti dell'Archeologia" che quest'anno sono ispirate al tema "Gli Etruschi e la loro fortuna", legato al 40° anniversario delle mostre sugli Etruschi avviate dalla Regione Toscana nel 1985.

Nell'occasione, mercoledì alle 21:00 in piazza Vetluna si terrà la Conversazione archeologica con Vincent Jolivet, emerito direttore di ricerca del CNRS Ecole Normale Superieure de Paris, dal titolo "Piccolo miracolo a Norchia. Un capolavoro della ceramica etrusca figurata scoperto in contesto". Lo stamnos di Norchia è un vaso etrusco figurato rinvenuto nella necropoli di Norchia, nel settore della Tomba Lattanzi. Un'eccezionale scoperta, sia per la sua ricchezza iconografica, con raffigurazioni di personaggi della guerra di Troia, sia per l'unicità dell'apparato epigrafico.

Giovedì alle 10:15 visita guidata gratuita alla collezione permanente del MuVet con le archeologhe del museo, mentre nel pomeriggio alle 17:30 alla scoperta delle "facce da museo" con il laboratorio didattico di argilla per bambini dai 5 agli 11 anni.

Nel pomeriggio di giovedì ancora l'arte protagonista con la visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, alle 18:00.

Giovedì 31 saranno le chitarre di Luca Pirozzi e Luca Giacomelli ad accendere la serata di "Note al chiaro di Luna" nel suggestivo scenario della Casa Rossa Ximenes. Appuntamento alle 21:30.