Il mese di agosto entra nel vivo con Calici sotto il Castello a Montemassi

Un fine settimana ricco di eventi all’insegna della promozione delle eccellenze locali, delle tradizioni e della cultura

Roccastrada: L’estate entra nel vivo ed il mese di Agosto a Roccastrada sarà un tripudio di eventi. Dopo il successo del Medioevo nel Borgo di Roccatederighi dell’appena trascorso week end, sono infatti in programma nel prossimo fine settimana una serie di eventi diffusi sull’intero territorio che costituiscono un grosso richiamo per residenti e turisti, forti anche dei successi in termini di presenze, riportati nelle passate edizioni.

Aprirà questa settimana l’evento “Calici sotto il Castello” a Montemassi giunto alla sua terza edizione. A partire dalle ore 20,00 di giovedi 7 agosto le tradizionali vie e piazzette del borgo ospiteranno sedici aziende che producono vino sul territorio per consentire l’esposizione e la presentazione dei loro prodotti ai residenti ma soprattutto a turisti e visitatori che numerosi sono ospiti nelle strutture ricettive del territorio. Ai produttori di vino, verranno affiancati anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo che garantiranno ai visitatori di trascorrere una serata all’insegna della degustazione di prodotti di qualità in un’atmosfera incantata qual’ è quella in grado di regalare il Borgo di Montemassi.

L’evento è organizzato nelle stesse vie e piazze che vengono popolate da decine di figuranti in occasione della rassegna “Quadri Viventi” organizzata anch’essa con la sapiente regia dell’associazione ARCI Montemassi, con la quale, nel caso dell’evento “Calici sotto il Castello”, collabora anche l’Amministrazione Comunale..

Venerdi 8 alle ore 21.15 in Piazza Roma a Piloni terza serata dedicata al teatro amatoriale grazie alla rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada “Teatro sotto le stelle a Roccastrada”. La Compagnia dell’Anello rappresenterà la commedia “Basta che sian di fòri” di Massimo Valori. Ingresso libero e gratuito.

Da sabato 9 fino a lunedi 11, per poi riprendere da giovedi 14 fino a domenica 17, la Pro Loco Sasso& Forte organizza a Sassofortino in loc. Fonte di Vandro, la 46° Sagra del Maccherone con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Ristorante aperto tutte le sere, il giorno 15 anche a pranzo. Tutte le sere bar aperto e spettacoli gratuiti.

Sabato 9 e domenica 10 a Torniella torna il tradizionale Torneo di Palla Eh, un gioco dell’antica tradizione che si disputa nelle piazze dei paesi; è uno sport antico un tempo diffuso in molteplici regioni d’Europa e tutt’oggi praticato in specifiche aree. Nel nostro comune viene giocato ancora nelle frazioni di Piloni e Torniella dove si organizzano tornei da disputare con altri paesi della zona.











