Il Mese delle assicurazioni targato Generazione F

Dal 20 maggio al 14 giugno lo sportello Confconsumatori di Grosseto è pronto a informare sui temi assicurativi legati alle polizze vita e salute con la collaborazione degli esperti di Sna

Grosseto: A Confconsumatori è il Mese delle assicurazioni, previsto dal progetto “Generazione F”. Da oggi, 20 maggio, al 14 giugno sei sportelli territoriali dell'associazione – tra i quali Grosseto, oltre a Bari, Catania, Milano, Parma e Roma – e lo Sportello online di Confconsumatori (https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/) saranno a disposizione gratuitamente per fornire ai cittadini informazioni e consigli relativi al mondo assicurativo.

I CONTATTI – Lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3 (telefono 0564 417849; mail grosseto@confconsumatori.it) e l'apertura dedicata alle assicurazioni è il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18. Gli addetti della sede grossetana raccomandano comunque gli interessati a concordare un appuntamento con una telefonata o una mail.

GLI ESPERTI – I consulenti di Confconsumatori saranno affiancati dagli esperti di Sna, il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, che, attraverso il loro prezioso contributo, aiuteranno a fornire ai cittadini informazioni ancora più complete e puntuali.

I TEMI TRATTATI – L’attività gratuita di informazione e formazione rivolta al cittadino è rivolta alla stipula di polizze oppure alla revisione delle polizze in essere: in particolare, polizze vita (temporanee in caso di morte, oppure polizze di investimento), polizze di rimborso di spese sanitarie, polizze integrative pensionistiche e polizze “Long term care”.