Il Marina di Punta Ala inaugura il nuovo waterfront: un primo passo verso il futuro

Presenti autorità e comunità per l'apertura del waterfront, che segna l'avvio di un ambizioso piano di rinnovamento per lo scalo turistico, unendo tradizione e sostenibilità.

Punta Ala: Si è tenuta questa mattina, nella suggestiva cornice della Piazzetta delle Bandiere, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo waterfront del Marina di Punta Ala. Un intervento strategico che segna il primo passo di un più ampio piano di rinnovamento dell’intero scalo turistico, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti istituzionali, dei soci e della comunità portuale.

A fare gli onori di casa, il Presidente della Marina di Punta Ala S.p.A., Avv. Alessandro Fantini, che ha voluto ringraziare tutti gli azionisti, il personale del Marina e le attività che operano quotidianamente nel porto. “Questa inaugurazione non è un punto di arrivo ma di partenza. Il Marina, con il supporto di tutti i soci e delle istituzioni, mira a rinnovare in maniera radicale la sua struttura: il nuovo waterfront è solo la punta dell’iceberg. Sotto di esso ci sono lavori importanti e tecnici, forse invisibili, ma fondamentali. Speriamo che questo spazio sia l’inizio di un modo nuovo e migliore di vivere il Marina, abbracciando il mare.”

Tra gli interventi istituzionali, quello dell’Assessore regionale all’Economia e al Turismo, Leonardo Marras, che ha sottolineato il valore del progetto in un’ottica di sviluppo sostenibile e di eccellenza nautica: “Questa inaugurazione è solo il primo assaggio di un progetto ambizioso. Il porto di Punta Ala ha fatto la storia della nautica da diporto in Italia. E anche se i passaggi autorizzativi regionali possono sembrare complessi, sono spesso ciò che ci permette di tutelare davvero il nostro patrimonio territoriale.”

Forte anche il sostegno dell’amministrazione comunale, rappresentata dalla Sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, che ha ribadito l’impegno dell’ente locale per uno sviluppo armonico: “Per noi è imprescindibile coniugare sviluppo e rispetto dell’ambiente. Le bandiere blu e verdi che ogni anno ci premiano non sono un simbolo, ma il frutto di una visione e di un lavoro costante. Punta Ala è un punto fermo per la nostra amministrazione, e saremo al fianco di questo percorso di rinnovamento con tutte le energie e gli strumenti a disposizione.”

A illustrare la filosofia progettuale è stato l’architetto Maurizio Ignesti di HYDEA S.p.A., progettista dell’intervento, che ha evidenziato il legame con la tradizione e il rispetto per l’identità originaria del porto, firmato da Gardella: “L’architettura non è uno stile, è un atteggiamento – diceva Gardella. E noi abbiamo cercato di mantenere questo spirito. Abbiamo introdotto elementi di innovazione, ma restando fedeli alla storia e alla filosofia di questo luogo.”

La cerimonia si è conclusa con un aperitivo conviviale a base di finger food curati dai ristoratori del porto, in un clima di condivisione e rilancio.

Il nuovo waterfront rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio, che punta a fare del Marina di Punta Ala uno degli approdi più innovativi, accoglienti e sostenibili del Mediterraneo.