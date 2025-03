Il Mantovani International Guitar Festival ospite a Follonica

Al via la 16° edizione del festival che sarà realizzato in alcuni dei luoghi più storici e suggestivi della città, come il Teatro Fonderia Leopolda, la sala Eugeni Allegri e il Museo Magma

Follonica: Il MIGF - Mantovani International Guitar Festival, che si terrà a Follonica dal 9 al 23 marzo 2025 è arrivato alla sua 16° edizione. Quest'anno il festival si arricchisce di straordinari artisti di fama internazionale, che si esibiranno in alcuni dei luoghi più storici e suggestivi della città, come il Teatro Fonderia Leopolda, la sala Eugeni Allegri e il Museo Magma.

Uno dei momenti clou del festival sarà il Concorso Internazionale di chitarra, giunto alla sua ottava edizione, che accoglierà talentuosi chitarristi classici provenienti da tutto il mondo. Rinomati Maestri del panorama musicale italiano e internazionale non solo offriranno concerti d’eccezione, ma saranno anche disponibili come docenti, fornendo un'opportunità unica di apprendimento e crescita per i partecipanti.

Il festival darà anche spazio ai giovani e promettenti studenti di chitarra, che saranno protagonisti di alcune attività del programma, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e stimolante. Il concerto d’apertura sarà dedicato ai giovani chitarristi delle varie scuole di musica che si esibiranno al teatro Fonderia Leopolda, componendo l’Orchestra Mantovani.

Il MIGF è stato fondato nel 2008 grazie alla volontà di Fabio Montomoli, chitarrista e presidente dell’Associazione “Live Art”, insieme al suo collaboratore Alessandro Nobili, per onorare la memoria di Alvaro Mantovani, un importante didatta e il primo musicista professionista di Follonica. Nel corso degli anni, il festival ha visto esibirsi artisti di spicco provenienti da una varietà di nazioni, tra cui Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Argentina, Messico e Stati Uniti. Anche giovani talenti hanno avuto l'opportunità di esibirsi, spesso aprendo i concerti di grandi artisti.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.