Il manifesto per gli 80 anni del Palio Marinaro dell'Argentario

Bandito un concorso per realizzare l'opera che rappresenterà graficamente l'edizione del 2023 della manifestazione del 15 agosto a Porto Santo Stefano. La fantasia e l'arte per esaltare i colori, la tradizione e i simboli di un evento

Porto Santo Stefano: Un manifesto per gli 80 anni del Palio Marinaro dell'Argentario. I colori dei rioni, lo spirito di una manifestazione, le tradizioni di una intera comunità. L'Ente Palio in collaborazione con il Comune di Monte Argentario, bandisce un concorso per realizzare l'opera artistica che annuncerà un'edizione davvero speciale della gara remiera tra i Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle che si disputerà a Porto Santo Stefano il 15 agosto 2023.





Il manifesto del Palio, opera che nei decenni è stata firmata da artisti che hanno caratterizzato la manifestazione con le loro visioni, dovrà contenere gli elementi essenziali che costituiscono il Palio stesso: le insegne e/o i colori sociali dei quattro Rioni; rappresentazioni di uno o più elementi caratteristici della gara (il timone, il remo, la voga, il mare e altro). Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di pittura, disegno, grafica, foto artistica e qualsiasi altra espressione artistica figurativa. L’opera del vincitore del concorso sarà utilizzato per realizzare il Manifesto del Palio 2023. I partecipanti dovranno allegare una dichiarazione di adesione riportante nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-mail. L'opera non dovrà essere firmata e dovrà avere le misure di cm 70x50. L’elaborato dovrà pervenire, entro il 15 giugno entro le 12 presso il seguente indirizzo: Concorso Manifesto del Palio - Ente Palio Marinaro dell’Argentario, c/o Comune di Monte Argentario - Ufficio Cultura, Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S. Stefano (GR). Farà fede il timbro postale o la data di consegna del plico. L’Ente Palio si riserva comunque la facoltà di modificare, previo avviso, le scadenze ed i termini indicati nel presente bando di concorso, se ciò dovesse rendersi necessario per esigenze organizzative. Tutte le opere saranno sottoposte al giudizio di una giuria selezionata dall’Ente Palio, che sarà riunita nella sede dell’Ente per esprimere la scelta entro il 30 giugno. Il vincitore concederà gratuitamente all’Ente Palio Marinaro i diritti di riproduzione dell’opera vincitrice, per essere pubblicata e per promuovere, nelle forme dovute, il Palio Marinaro dell’Argentario.

E’ possibile scaricare il bando dal sito www.comune.monteargentario.gr.it nella sezione “bandi”.