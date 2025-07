Il Manciano street music festival arriva al nido d’infanzia

Musica e divertimento per i piccoli che frequentano "La tana dei cuccioli" la struttura del Comune di Manciano, gestita dalla cooperativa Solidarietà Quadrifoglio

Manciano: Il conto alla rovescia per la quindicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse musicale organizzata dall'associazione "Diego Chiti" con il supporto dell'amministrazione comunale, è ormai iniziato. La parte di street festival, con tre giorni di musica di strada, inizierà l'11 luglio e, intanto, i volontari dell'associazione continuano a portare la musica e l'arte in varie realtà. Nei giorni scorsi, ad esempio, Michele Santinelli, direttore artistico della manifestazione e Rachele Marinelli in arte Raele, hanno tenuto un laboratorio per i piccoli che frequentano la struttura.

Un viaggio all'insegna del divertimento e all'interno dei ritmi, delle note e delle emozioni che la musica sa regalare: "Un'esperienza sempre emozionante, anche per noi - dice Santinelli - perché la musica è un linguaggio universale e approcciarsi ad essa da piccoli permette di comprenderla al meglio, di farla propria, di appassionarsi suonando. Ci auguriamo che questi bambini e le loro famiglie possano vivere l'esperienza del Manciano street music festival perché è davvero particolare: nel primo fine settimana le vie del borgo si animeranno con band provenienti da tutto il mondo, mentre nel secondo fine settimana, dal 18 al 20 luglio, la formula sul palco porterà al parco pubblico Mazzini artisti di grande spessore. Oltre alla nostra orchestra, le False partenze, che festeggerà con un grande concerto il 20simo compleanno (18 luglio), insieme a Paolo Belli e Stefano Fresi, saliranno sul palco anche Ray Gelato and the Giants (19 luglio) e I Neri per caso (20 luglio)”.

E proprio ai bambini e ai ragazzi sarà dedicato l’appuntamento di domenica 13 luglio, alle ore 18, in piazza della Rampa con il workshop “Secchi e bacchette” tenuto dai musicisti della Brincadeira. Si tratta di laboratori di ritmo e corporeità realizzati con l’utilizzo di materiali di riciclo. La band barcellonese guiderà passo dopo passo i partecipanti nel percorso, divertente e coinvolgente, di costruzione di un brano musicale, fino a mettere letteralmente in scena uno spettacolo di musica e movimento.

Ma il festival, come detto, prenderà il via venerdì 11 luglio, con un fine settimana in cui le vie di Manciano saranno invase da street band provenienti da Spagna, Portogallo, Ungheria e Italia, che faranno ballare e divertire i presenti con i loro ritmi travolgenti. Dal Portogallo arriverà la Farra Fanfarra, dall’Ungheria i The Quest, dalla Spagna la Brincadeira e The Dawlins, mentre dall’Italia la Dune buggy street band e la Bada Bim Bum band. L’11 luglio la manifestazione sarà arricchita anche dalla presenza di La voce del principe, Tito Blues band, Boni e Fredianelli, Melody sound e Longboarders.

Sarà possibile acquistare i biglietti dei tre concerti, a un costo di 15 euro (+1 euro di costi di transizione), fino ad esaurimento posti sul sito www.mancianostreetmusicfestival.it.

Anche quest’anno Radio Toscana sarà la radio ufficiale dell’evento, che è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Fondazione CR Firenze e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.