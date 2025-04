Cultura Il Maggio in distilleria: tradizione e festa da Nannoni 27 aprile 2025

Civitella Paganico: Un appuntamento da non perdere quello di mercoledì 30 aprile alla distilleria Nannoni di Civitella Paganico (GR), dove le antiche tradizioni popolari della Maremma torneranno a vivere tra musica, canti e convivialità. L’iniziativa, dal titolo Cantori del Maggio in distilleria, vedrà alternarsi diversi gruppi di maggiaioli, che porteranno tra le botti e gli alambicchi lo spirito autentico della festa del Maggio. A partire dalle 17.30, il pomeriggio si aprirà con l'esibizione dei Pettirossi di Roccastrada, seguita, tra le 18.00 e le 19.00, dal gruppo Carbonai di Maremma, custodi di un repertorio che racconta la vita e il lavoro della terra. Dopo una pausa serale, dalle 22.00 saliranno in scena i Maggiaioli del batacchio, e infine, tra le 23.00 e le 24.00, sarà il turno dei Maggiaioli di Civitella, pronti a chiudere la serata con canti propiziatori, richieste di buon raccolto e auguri per la nuova stagione. L’evento è gratuito e si svolgerà presso la sede della distilleria Nannoni, in località Aratrice 135, a Civitella Paganico. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 7331114. Un’occasione speciale per riscoprire il valore della cultura popolare, immersi in un’atmosfera unica che intreccia tradizione, natura e spirito di comunità. Tra suoni di fisarmoniche, stornelli e brindisi, la distilleria si trasformerà per una sera in un crocevia di storie e di memoria collettiva, rendendo omaggio a una delle usanze più sentite della Maremma.

