“Il Maggio dei Libri 2025”, presentazione del libro “Il mio nome è Babir” di Marco Omizzolo e Balbir Singh

Mercoledì 14 maggio, alle 18, al Salone delle Feste di Palazzo Bruschi Falgari, a Tarquinia

Tarquinia: Prosegue a Tarquinia il ciclo di eventi de “Il Maggio dei Libri 2025” con un appuntamento di grande rilevanza sociale e civile. Mercoledì 14 maggio, alle 18, al Salone delle Feste di Palazzo Bruschi Falgari – sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (via Umberto I, 34) – sarà presentato il libro “Il mio nome è Babir” (People, 2024), scritto da Marco Omizzolo, sociologo dell’Eurispes e docente all’Università “La Sapienza” di Roma, insieme a Balbir Singh, bracciante agricolo di origine indiana che ha avuto il coraggio di denunciare il sistema del caporalato nell’Agro Pontino.

L’incontro sarà un’importante occasione di riflessione sulle condizioni del lavoro agricolo, sulla piaga dello sfruttamento e sui percorsi di resistenza e giustizia intrapresi da chi ha scelto di non restare in silenzio. Interverranno Stefania Pomante, segretaria CGIL Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo; Marco Nati, segretario FLAI CGIL Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo; Lavinia Fantini, responsabile Ufficio Immigrazione INCA Viterbo; Jlassi Lamine, bracciante agricolo e testimone diretto. L’evento è a cura di LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza e valorizzare la cultura dell’impegno e della legalità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.