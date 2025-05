Attualità “Il maggio dei libri 2025”, in scena lo spettacolo teatrale per i più piccoli “Mauvaise Herbe“ 16 maggio 2025

Sabato 17 maggio, in due repliche, alle 10 e alle 12, nella “sala dei ragazzi” della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia. La rappresentazione è a cura di Valeria Emanuele, fondatrice della compagnia Les Tetes de Bois Tarquinia: Il programma de “Il Maggio dei Libri” a Tarquinia si arricchisce di un appuntamento speciale dedicato all'infanzia. Sabato 17 maggio, alle 10 e alle 12, la “Sala dei ragazzi” della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” ospiterà “Mauvaise Herbe”, uno spettacolo teatrale a cura di Valeria Emanuele, fondatrice della compagnia italo francese Les Tetes de Bois. Pensato per bambini fino ai 6 anni, lo spettacolo – della durata di circa 30 minuti per ogni rappresentazione – è un viaggio poetico nel mondo delle piante, con l’obiettivo di seminare nei più piccoli valori fondamentali come inclusione, rispetto e accettazione. Attraverso una narrazione delicata e immersiva, “Mauvaise Herbe” trasforma il teatro in un’esperienza sensoriale ed emotiva che stimola curiosità, empatia e immaginazione. L’evento è organizzato in collaborazione con il festival di letteratura illustrata e arti visive PAGINEaCOLORI. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com. “Il maggio dei libri 2025” la campagna nazionale che promuove la lettura come strumento di crescita personale e collettiva, è promosso nella città etrusca dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, con il contributo degli aderenti al Patto per la Lettura. Seguici



