Il Maestro Sandor Papp protagonista al Giannetti International Guitar Festival

Grosseto: Grosseto si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi della stagione: sabato 26 ottobre, alle ore 17:00, l'auditorium dell'Istituto Musicale P. Giannetti (via Bulgaria 21) ospiterà il rinomato chitarrista ungherese Sandor Papp, in occasione del Giannetti International Guitar Festival.

Il concerto, dal titolo *Viaggio tra stili e continenti”, offrirà al pubblico una straordinaria esperienza sonora che attraverserà epoche, culture e stili musicali di diversi continenti. Sandor Papp, noto per la sua versatilità e raffinatezza interpretativa, proporrà un programma vario e affascinante, che includerà brani che spaziano dal romanticismo europeo alla musica tradizionale sudamericana.

Questo ricco repertorio offrirà un’occasione imperdibile per esplorare diverse tradizioni musicali, dalla Spagna di Albéniz, con la sua iconica *Asturias*, alla suggestiva Argentina di Atahualpa Yupanqui, senza tralasciare compositori europei come Fernando Sor e Mauro Giuliani, pilastri della tradizione chitarristica classica.

Sandor Papp, acclamato a livello internazionale per l'abilità di infondere emozione in ogni nota, trasporterà il pubblico attraverso un autentico viaggio musicale. Il concerto sarà non solo un omaggio alle radici della chitarra classica, ma anche una celebrazione delle influenze globali che continuano a plasmare questo strumento.

L’evento si inserisce nel ricco calendario del Giannetti International Guitar Festival, una manifestazione che ogni anno richiama artisti di fama mondiale e appassionati di chitarra da ogni parte del mondo.

Non perdete l’occasione di assistere a una serata all’insegna della grande musica!