Il maestoso Maltese Falcon è alla fonda a Porto Santo Stefano

Monte Argentario: Davanti a Artemare Club a Porto Santo Stefano il maestoso scafo in acciaio nero i tre alberi rotanti in carbonio per le immense vele quadrangolari rendono inconfondibile anche alla fonda il superbo yacht a vela Maltese Falcon che tanti turisti e residenti si fermano sul lungomare Giugiaro a fotografare. Maltese Falcon, tanta maestosità, è atterrato mercoledì scorso al molo Garibaldi del Porto del Valle dove il comandante Pier Francesco Cafaro ormeggiando ha dimostrato la sua grande perizia marinaresca e con un’altra manovra in porto da manuale, “con poca acqua” per una nave di quasi 90 metri, è ripartito.

Per la prima volta all’Argentario la più grande e famosa nave a vela da diporto nel mondo costruita dalla Perini Navi, 3 alberi e quanto di meglio della tecnologia e design possano offrire costruita a Tuzla - Istanbul, un’opera d’arte velica senza rivali che raggiunge una velocità di crociera massima di oltre 20 nodi e regala forti emozioni. Uno dei mega yacht a vela più complessi che può ospitare ben 19 persone all’insegna del massimo comfort in sei lussuose cabine riservate agli ospiti, più otto destinate all’equipaggio super professionale, garante di navigazione e servizio impeccabili. Maltese Falcon ha ricevuto tanti premi industriali dagli armatori e dalla stampa, ha anche vinto le regate per la Perini Navi Cup in due occasioni e la Palma Superyacht Cup nel 2010. Buon vento per le future navigazioni a Maltese Falcon da parte di Artemare Club.