Il lupo tra conflitto e coesistenza: conferenza WWF alla Giannella

Venerdì 18 luglio alle ore 18:00, il dott. Marco Antonelli parlerà di conservazione e gestione del lupo in Italia nel Centro WWF “A. Peccei” dell’Oasi di Orbetello. Ingresso libero

Orbetello: Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 18:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Gestione e conservazione del lupo in Italia: dal declassamento alle strategie per la coesistenza”, a cura del dott. Marco Antonelli, Wildlife Conservation Specialist del WWF Italia.

Sarà l’occasione per discutere insieme di questo splendido animale, una specie preziosa per l’ecosistema, che oggi più che mai fa discutere e polarizza i punti di vista, essendo diventato il simbolo del conflitto tra fauna selvatica e attività antropiche, ma che può diventare l’esempio trainante da cui partire per creare le condizioni per la coesistenza tra l’uomo e gli animali selvatici.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà presso il Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR)





Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388 423 1098

e-mail: oasiorbetello@wwf.it

Facebook: Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano

Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano