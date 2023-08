Il luogotenente Andrea Cinque va in pensione e lascia la Maremma

Orbetello: Il luogotenente Andrea Cinque lascia la Maremma, dopo trentasette anni di onorato servizio.

Nativo di Napoli, dal 1995 al 2000 ha operato a Campiglia Marittima per poi operare a Fonteblanda per altri dodici anni e per dieci anni ha guidato il NORM ad Orbetello. Il luogotenente, che andrà in pensione dall'1 settembre, concludendo così una carriera di grandi soddisfazioni e apprezzamenti per il suo operato corretto, è stato ricordato con affetto e amicizia dai famigliari, tantissimi amici e altrettanti conoscenti.