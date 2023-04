Il Liceo Classico rimane a Orbetello. Confermata la classe articolata

Orbetello: «In qualità di portavoce del comitato dei genitori degli alunni iscritti alla Prima Liceo Classico di Orbetello - scrivono Luca Aldi e Matteo Mittica -, comunichiamo che oggi siamo stati tutti ricevuti dalla Dirigente Scolastica Provinciale Dott.ssa Renata Mentasti, alla presenza del Presidente della Provincia e del Sindaco di Orbetello. La Dott.ssa Mentasti ci ha confermato che la prima classe del Liceo Classico sarà istituita nella forma articolata insieme alla prima classe del Liceo Linguistico. Esprimiamo, pertanto, tutta la nostra soddisfazione per questo risultato di grande importanza per le comunità della zona sud della Provincia e rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Dirigente Provinciale, alla Preside e ai Docenti dell’ISIS Del Rosso-Da Verrazzano, ai rappresentanti delle Istituzioni, agli ex studenti che hanno promosso una raccolta firme e a tutti gli oltre 1200 cittadini che hanno aderito all’appello».