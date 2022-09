Il Liceo Artistico serale si mostra

Due appuntamenti artistici per il Liceo Artistico Serale inaugurano il nuovo anno scolastico



Grosseto: Si sono da poco conclusi due appuntamenti molto significativi per il Liceo Artistico Serale “L. Bianciardi”.

Benvenute “Quasi artiste”, una mostra d’arte, ospitata da AGAF di Grosseto, delle ex studentesse del Liceo Artistico Tiziana Pannozzo, Roberta Tommasini, Andreana Marotta, Concetta Francesca, Raisa Fenic.





Il secondo appuntamento è stato il campus creativo Dune – Arti Paesaggi Utopie, dove il professor Stefano Corti, docente di Discipline plastiche e scultoree del Liceo Artistico Serale ha realizzato una sua l’installazione artistica dal titolo “Mordi il cielo”, presentata durante lo scorso weekend all’interno del Parco della Maremma. Nella sede Agaf di via Mazzini le ex studentesse del liceo, che stanno approfondendo il loro percorso e diverranno a breve socie dell’Agaf, hanno esposto vari generi pittorici, dallo studio della figura umana a quello di paesaggi, dagli animali ai volti di amici. A Principina a Mare invece installazioni artistiche, performance o proiezioni video hanno accompagnato i visitatori all’interno del percorso allestito nell’azienda agricola La Femminella, in un sodalizio arte-natura che è la vera essenza della manifestazione Dune, un appuntamento culturale che si ripete ormai da qualche anno e che vede la cura di Giorgio Zorcù della compagnia Accademia Mutamenti di Grosseto.





Il Liceo Artistico serale dunque parte alla grande, con due eventi diversi ma accomunati dalla stessa passione per l’arte, passione alimentata dal corpo docenti che aiuta tutti gli iscritti a trovare nell’arte e nel Liceo Artistico un luogo accogliente dove studiare ma anche rilassarsi e concentrare le proprie energie e interessi su un qualcosa di diverso rispetto alla propria dimensione professionale o familiare quotidiana.

Le lezioni del Liceo artistico serale si tengono tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 22.00.

Chi fosse interessato a ricevere informazioni sul piano di studi e su tutte le specificità del Liceo può chiamare il n. 347-4862634 oppure il centralino al n. 0564-484871.