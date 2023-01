Il Il CPi Edilfox si rituffa in campionato ospitando sabato il Telea Sandrigo

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox, dopo le emozioni provate e regalate nel mercoledì di Coppa Italia contro il Follonica, con la conquista della qualificazione della Final Four dei prossimi 25-26 marzo (debutto biancorosso con Lodi), si rituffa nel campionato di serie A1. I ragazzi di Michele Achilli sabato sera alle 20,45 ospiteranno sulla pista Mario Parri di via Mercurio, la Telea Medical Sandrigo, un cliente da prendere con le dovute cautele. I veneti sono reduci dal pareggio casalingo con il Bassano, dopo aver perso di misura contro il Lodi ed essere andati a vincere a Valdagno.





Saavedra e compagni, che nella sfida infrasettimanale contro il Galileo hanno dimostrato un’ottima condizione fisica, grazie al grande lavoro effettuato in questi mesi con il preparatore atletico Stefano Chirone, sono i favoriti del confronto, ma hanno la consapevolezza che in questa stagione non ci sono gare scontate e che basta un minimo di deconcentrazione per perdere punti per strada. Il segreto della “Big red machine” è di avere a disposizione un organico con otto giocatori di movimento intercambiabili che possono in ogni momento spezzare la gara. Nel derby-maratona di sessanta minuti è stato l’inglese Alex Mount, con la sua fisicità e la sua velocità, a dare lo scossone giusto, diventando protagonista assoluto, insieme a Saavedra, autore di una straordinaria tripletta, Rodriguez, un muro in difesa e una spina del fianco avversaria quando scendeva in attacco, e De Oro. Ma tutto il gruppo ha confermato di essere in ottima condizione e di poter continuare a veleggiare ai primi posti della classifica.

Il presidente Osti ritorna sulla magica notte di mercoledì, caratterizzata da un tutto esaurito, da un record d’incasso e dalla presenza di tanti nuovi sportivi sulle tribune. «Mi ha fatto particolarmente piacere – dice Stefano Osti – la presenza sugli spalti del patron dell’Us Grosseto, Giovanni Lamioni, che è anche, con Edilfox, il main sponsor del Circolo Pattinatori, intervenuto insieme al presidente della società, l’avvocato Antonio Fiorini, al direttore generale Filippo Vetrini e al responsabile del centro sportivo di Roselle e presidente dell’Atlante calcio a 5, Iacopo Tonelli. Li ringrazio e ringrazio tutti gli sportivi che ci hanno aiutato a firmare un’impresa davvero storica».

Michele Achilli ha a disposizione l’intero organico: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Arbitri: Matteo Galoppi e Simone Brambilla.

I precedenti. Nella gara d’andata il Circolo Pattinatori è andato a vincere sulla pista di Sandrigo per 7-1 (primo tempo 4-1). Nel bilancio totale degli scontri diretti è stata la terza vittoria dei grossetani su cinque incontri. Due le vittorie dei veneti.

•Il programma della seconda di ritorno: Galileo Follonica-Engas Vercelli, Edilfox Grosseto-Telea Sandrigo, Why Sport Valdagno-Montecchio Precalcino, Wasken Lodi-Gamma Sarzana, GDS Forte dei Marmi-Tierre Montebello, Ubroker Bassano-CGC Viareggio, Trissino-Teamservice Car Monza.

La classifica: Trissino 39; Wasken Lodi 29; Edilfox Grosseto 27; Sarzana 26; Follonica 25; Bassano e Forte dei Marmi 24; Vercelli 19; Monza e Valdagno 14; Sandrigo 13; Viareggio 9; Montecchio Precalcino 8; Montebello 7.

immagini del derby di mercoledì scorso (foto Mario Spalletta)