Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano fa incetta di premi al 32° Trofeo Marzocco di Firenze

Primo Premio assoluto, Premio della Critica intitolato a Filippo Galli, Premio per la migliore esibizione della “Grande Squadra” e Premio alla Storicità, il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano trionfa al 32° Trofeo Marzocco di Firenze facendo cappotto e portando a casa ben quattro premi

Montepulciano: Nel fine settimana appena concluso il Gruppo Sbandieratori e Tamburini, con una delegazione di 29 giovani ragazzi e ragazze (15 tamburini e 14 sbandieratori), ha partecipato alla 32ª edizione del Trofeo Marzocco di Firenze, nella magnifica cornice di Piazza Signoria.

Il torneo ha visto il Gruppo poliziano affrontare tre eccellenze del panorama associativo italiano: lo storico gruppo dei Bandierai degli Uffizi di Firenze, gli Sbandieranti dei Sestieri e Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia e la Militia Insignibus Civitatis Astensis di Asti.

I quattro gruppi hanno presentato le proprie esibizioni in uno spettacolare confronto di abilità e sincronia. Al termine della giornata, il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano si è aggiudicato il Primo Premio assoluto, oltre al Premio della Critica intitolato a Filippo Galli, il Premio per la migliore esibizione della “Grande Squadra” e, infine, il Premio alla Storicità, intitolato a Leonardo Artusi, destinato al gruppo con la migliore attinenza storica di costumi, strumenti, metodo di sbandieramento e musica.

”Il successo ottenuto dai giovani del gruppo sbandieratori e tamburini rappresenta un importante riconoscimento anche per Montepulciano e per il Bravìo delle Botti: la piazza e il pubblico, infatti, hanno apprezzato l’originalità e l’identità unica della sbandierata e della stamburata poliziane. - la Reggitrice del Magistrato delle Contrade Irene Bettollini - Inoltre, il GST si è distinto come esempio virtuoso di associazionismo giovanile: con una media d’età significativamente più bassa rispetto agli altri gruppi partecipanti, è stato il gruppo più giovane in gara, un aspetto che non è passato inosservato e che è stato particolarmente apprezzato da pubblico e dalla giuria. Il Magistrato delle Contrade non potrebbe essere più orgoglioso.”