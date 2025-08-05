Grosseto: Il gruppo di Gymlab sbanca nella puntata di Dilettando a Principina a Mare vincendo il premio “Alessandra Paciarotti”, dedicato alla memoria della imprenditrice marinese, recentemente scomparso . Secondo posto per il duo canto piano G&G e al terzo la cantante Bianca Boldrini, mentre il premio Simpatia se lo aggiudica il gruppo Country Dance. Questo il verdetto della quarta puntata della edizione 2025 di Dilettando con Avis che ha fatto tappa al Campeggio Principina.

Una serata, condotta da Carlo Sestini in compagnia di Francesca Magdalena Giorgi e di Vanessa Guadagno, che andrà in onda domani (06 agosto) alle 21,30 su Toscana Tv e in replica giovedì (07 agosto) alle 00,30 mentre su Siena Tv è prevista per sabato 23 agosto alle 21 e che ha visto misurarsi varie discipline e il consueto momento Avis per ricordare la donazione di sangue e plasma. “Una puntata molto ricca - è il commento di Carlo Sestini - che ha mostrato varie abilità artistiche. Ormai ci capita sempre più spesso di assistere a esibizioni molto professionali e curate in ogni dettaglio, alle quali i concorrenti lavorano da tempo. Poi, per fortuna, c’è anche chi, nel più puro spirito dell’improvvisazione, si “lancia” sul palco per un momento di allegria e di protagonismo. Ringrazio il Campeggio Principina per averci ospitato per la quarta volta consecutiva, segno evidente che questo evento è ormai un momento atteso da tutti i clienti e non solo.” A vincere la puntata sono stati i Gymlab, un gruppo di ragazzi e ragazze che si sono cimentati in una coreografia basata sulla unione di Flag pole, ginnastica artistica e Calisthenics, regalando una esibizione piena di forza, passione e bellezza.

Emozionatissimi quanto hanno ricevuto il premio intitolato ad “Alessandra Paciarotti” dalle mani della direttrice del Campeggio e dal fratello di Alessandra, Walter. Dietro di loro il duo G&G, Giada Balestri e Giorgia Iorio, cantante la prima, pianista la seconda, entrambe di 10 anni che hanno dato vita a una performance ad alta suggestione di un brano di Lady Gaga. La terza piazza è andata alla “veterana” Bianca Boldrini, con una interpretazione de “La rondine” nella versione di Angelina Mango. Il simpatico gruppo di ballo dei Country Dance, abbigliati di tutto punto in stile western, ha invece ottenuto il premio Simpatia.

Molto apprezzata l’esibizione del cantautore toscano Giacomo Rossetti, ospite della serata. A salutare il pubblico la direttrice del campeggio Laila Sabadini che ha avuto modo di sottolineare come questa serata sia molto attesa perché permette all’arte dello spettacolo di potersi mostrare, senza filtri e barriere. “Dilettando - ha commentato - è ormai un punto fermo della nostra ricca programmazione estiva, che i clienti attendono e che permette al campeggio di godere di una forte visibilità”. Tra i giurati anche l’assessore al Sociale del Comune di Grosseto, Chiara Vazzano che ha portato i saluti della amministrazione comunale, dando l’appuntamento a tutti al 6 settembre in occasione della finale, organizzata al teatro Moderno dal Comune. Le altre esibizioni sono state quelle offerte dalle ballerine Sofia e Beatrice, dal cantante Veleno, dal violinista Marco Spica, dalla cantautrice Claudia Coli, dal flautista Notix, dal gruppo di ballo de “le Mele twerk crew” e dal simpaticissimo Piero Galli. Oltre alle due emittenti toscane, la puntata del campeggio Principina è visibile in Campania su Teleclub Italia canale 77 e TVA Campania canale 75, su Telemarchee nei palinsesti delle webtv, Teatro Tv, Novawebtv, MetaTv, TrentinoNews e Tre News.



