Il Gruppo consiliare "Per l'Argentario" interviene sulle modifiche alla circolazione annunciate dal sindaco

Monte Argentario: «L' istituzione del senso unico dall'incrocio di Via Martiri d'Ungheria, con la Strada Panoramica fino al piazzale della Fortezza annunciato durante una diretta dal Sindaco Cerulli, a nostro parere - si legge nella nota del Gruppo consiliare "Per l'Argentario" -, creerà serie problematiche che meritano un'attenta considerazione. Sebbene l'intento apparente possa essere quello di semplificare la viabilità e ottimizzare i parcheggi, le conseguenze di tale scelta potrebbero rivelarsi dannose per la qualità della vita dei cittadini e per l'economia locale.

In primo luogo, la limitazione della circolazione stradale a un senso unico comporterebbe inevitabilmente una restrizione della libertà di movimento per residenti e visitatori. Questo cambiamento potrebbe generare congestione e ritardi, trasformando una via già trafficata in un percorso più lungo e complicato. L' aumento del rischio di ingorghi non solo comprometterebbe la fluidità del traffico, ma influenzerebbe anche negativamente l'esperienza di chi si muove nella zona, alterando la fruibilità degli spazi pubblici e creando situazioni di stress per gli automobilisti. Ad esempio, per andare verso la “Lucciola”, partendo dal piazzale della Fortezza, si dovrà scendere al Valle, andare sul porto, percorrere il Lungomare per poi risalire per Via Martiri d’Ungheria!

In secondo luogo, le attività commerciali situate nelle aree della Fortezza, dell'ex Armobel e della “Lucciola” potrebbero subire un impatto economico significativo. La riduzione della visibilità e l'accessibilità limitata potrebbero tradursi in una diminuzione del numero di clienti, minacciando la sostenibilità delle imprese locali. È fondamentale ricordare che il commercio è un pilastro essenziale della comunità; pertanto, ogni decisione che possa mettere a rischio queste attività richiede una revisione approfondita.

In aggiunta, la realizzazione del senso unico solleva preoccupazioni logistiche non di poco conto. Il carico del traffico veicolare sarà tutto sul lungomare e sulla Piazza; il transito di camion e bilici da Via Martiri d'Ungheria per rifornire le attività commerciali rappresenta un problema concreto. Anche il transito degli scuolabus e servizi pubblici potrebbe essere compromesso, ‘appesantendo’ fortemente il carico su Via Martiri d’Ungheria, così come per le operazioni di svuotamento dei cassonetti che creerebbero rallentamenti non di poco conto. Inoltre, l'ingresso e l'uscita dalla Scuola Materna delle suore potrebbero risultare problematici per i genitori e gli accompagnatori proprio perché il traffico, incrementerà notevolmente: non osiamo immaginare cosa possa essere Via Martiri d’Ungheria nelle ore mattutine!

Infine, non è dato ancora capire quanti posti auto si ‘guadagnano’ con questa nuova prospettiva. E poi la cosa è stata valutata in un piano del traffico, con delle proiezioni sui flussi veicolari oppure è il frutto di idee senza un minimo studio a monte?

Con questa prospettiva riteniamo possibile un danneggiamento per le attività commerciali, per i cittadini residenti nelle zone interessate e per tutti coloro che dovranno muoversi sul territorio, perché una scelta così impatterà su tutta la viabilità del paese.

Per quanto riguarda poi la Piazza e il Lungomare si creerà una viabilità fortemente appesantita, creando disagio al turista, al residente, ma anche al passeggio e alla fruibilità in tranquillità di una bella passeggiata sul Lungomare che sarà costeggiata invece da una fila continua di auto e mezzi pesanti.

Per tutti questi motivi, riteniamo necessario riconsiderare il progetto del Sindaco Cerulli di introdurre il senso unico, tenendo presente il benessere dei cittadini e la prosperità delle attività commerciali».