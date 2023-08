Sport Il Grosseto si aggiudica il primo memorial Francesco e Graziana Lamioni 14 agosto 2023

Grosseto: Il Grosseto si aggiudica ai calci di rigore il primo memorial Francesco e Graziana Lamioni. Il trofeo, in ricordo dei genitori Patron Lamioni, ha visto i Biancorossi opposti alla formazione under 19 gigliata. Carambola di emozioni con le squadre che hanno disputato una classica gara di precampionato, condizionata dal caldo asfissiante che avvolgeva il bellissimo sintetico del Viola Park. Le due squadre si sono rincorse nel risultato durante i 90 minuti, conclusosi sullo schioppettante 4-4. Al termine la sig.ra Erita Giustarini, sorella della signora Graziana Lamioni e madre del direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, ha premiato il capitano della Fiorentina, Christian Biagetti, e la dott.ssa Gloria Lamioni, sorella del patron, premiato il capitano del Grosseto, Riccardo Cretella, con le due targhe raffiguranti la Cisterna di Cana, paese natale della Famiglia Lamioni.





𝐅𝐢𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟗-𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨 𝟕-𝟖 𝐝.𝐜.𝐫. (𝟒-𝟒) Formazione Grosseto: Raffaelli (21’st Fecit), Morelli (1’st Schiaroli), Bruni (1’st Giuliani), Carannante (1’st Cretella), Sabelli (16’st Barontini), Marzierli [1’st Guadalupo (21’st Generali)], Rinaldini (14’st Fregoli), Riccobono (1’st Giustarini), Macchi (1’st Aprili), Saio (21’st Presicci), Arcuri (1’st Gianassi). Allenatore: Bonuccelli. Marcatori: 7’ Riccobono (G), 18’ Rubino (F), 35’ Denes (F), 42’ Sene (F), 45’ Sabelli (G), 1’st Giuliani (G), 7’st Braschi (F), 17’st Giustarini (G) Sequenza rigori Grosseto: Giustarini goal, Aprili goal, Giuliani parato, Schiaroli parato, Cretella goal, Fregoli goal La gara 7’ Grosseto in vantaggio. Riccobono cattura la sfera fuori area, sterza e libera un delizioso tiro ad effetto che si infila alla destra del portiere della Fiorentina Under 19. Il Grifone sblocca l’allenamento del Viola Park. 18’ Pareggio Fiorentina. Gioco di gambe di Rubino, che si destreggia in mezzo alle maglie biancorosse e scarica in rete un destro potentissimo, che non lascia scampo a Raffaelli. 35’ I viola sorpassano. Punizione a girare di Denes. Il pallone sale sopra la barriera e infila Raffaelli. 42’ La squadra di mister Galloppa segna ancora. Progressione imponente di Sene, che sfonda sulla sinistra e lascia partire un destro secco vincente. 45’ Il Grosseto accorcia le distanze con Sabelli allo scadere del primo tempo. Il centrocampista biancorosso risolve una mischia su calcio d’angolo e spedisce il pallone alle spalle del portiere Vannucchi con una stoccata rasoterra. 1’st Di nuovo parità al Viola Park. Segna Jacopo Giuliani. Affondo sulla destra del classe 1999, che penetra dentro l’area e piazza il colpo di biliardo. Il Grosseto chiude il primo tempo ed inizia il secondo segnando. 7’st La Fiorentina mette ancora la testa avanti. Scorribanda di Braschi, che lascia partire una sberla a pelo d’erba sulla quale Raffaelli non può intervenire. 17’st Il Grifone non molla ed acciuffa ancora il risultato. A segno Giustarini. Arcobaleno imprendibile su calcio di punizione defilato dal limite dell’area versante sinistro. Il pallone scende con i giri giusti ed entra in rete. Centro meraviglioso per il nuovo pareggio del Grifone. Seguici





