Sport Serie D. US Grosseto, i convocati per la gara contro il Trestina 16 marzo 2024

16 marzo 2024 55

55 Stampa

Redazione

Grosseto: Serie D. US Grosseto, questi i giocatori convocati per la gara contro il Trestina.

Portieri: Raffaelli Francesco, Sclano Saymon.

Difensori: Aprili Lorenzo, Bruni Leonardo, Davì Guido, Macchi Mattia, Porcu Diego, Prati Bruno, Russo Francesco, Saio Pietro, Simi Giulio.

Centrocampisti: Bensaja Nicholas, Cretella Riccardo, Sabelli Piergiorgio, Sacchini Samuele.

Attaccanti: Marzierli Edoardo, Nocciolini Manuel, Riccobono Gianni, Rinaldini Damiano, Romairone Alessandro. foto: Noemy Lettieri Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Serie D. US Grosseto, i convocati per la gara contro il Trestina Serie D. US Grosseto, i convocati per la gara contro il Trestina 2024-03-16T19:00:00+01:00 118 it Serie D. US Grosseto, i convocati per la gara contro il Trestina PT1M /media/images/calcio-grosseto-figline-2024.jpg /media/images/thumbs/x600-calcio-grosseto-figline-2024.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 16 Mar 2024 19:00:00 GMT