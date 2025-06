Il Grifone d'oro a Guidarelli: "Giusto riconoscimento a un'attività che porta benefici importanti a tutta la nostra comunità”

La soddisfazione di Confindustria Toscana Sud per la massima onorificenza cittadina conferita all'imprenditore, general manager di Novair Noxerior Gas Systems

Grosseto: L'imprenditore grossetano Federico Guidarelli, general manager di Novair Noxerior Gas Systems, è stato insignito del Grifone d'oro 2024, la più prestigiosa onorificenza cittadina. E Confindustria Toscana Sud esprime la massima soddisfazione per un riconoscimento che premia l'attività di un proprio associato, nonché componente della commissione consultiva regionale “Multinazionali” di Confindustria Toscana, dove rappresenta proprio Grosseto e provincia.

«Questa onorificenza – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – rappresenta non solo un meritato riconoscimento alle qualità imprenditoriali di Federico Guidarelli, capace negli anni di guidare Novair Noxerior Gas Systems a traguardi di livello assoluto, ma anche la conferma di quanto il nostro territorio possa diventare un punto di riferimento per le imprese che si distinguono sui mercati per l'innovazione tecnologica. Una strategia vincente che poi si traduce in un forte impatto occupazionale a livello locale. È un esempio particolarmente riuscito della ricchezza diffusa che un'attività manifatturiera può portare all'intera comunità e una strada da seguire per tutti i giovani che vogliono fare impresa, perché raggiungere certi risultati è possibile anche nel nostro territorio. Per questo è sempre più importante, ciascuno per le proprie competenze, valorizzare il polo produttivo di via Genova, dove la stessa Novair Noxerior Gas Systems ha sede insieme con tante altre aziende ai vertici nei rispettivi comparti».