Il Grey Cat Festival “si svela” a Massa Marittima con Enzo Boddi

Sabato 10 giugno, alle 17 e 30, alla biblioteca comunale Gaetano Badii presentazione del libro di Enzo Boddi e del programma completo del Grey Cat Festival 2023, che quest’anno, dopo una lunga assenza, torna nella Città del Balestro



Massa Marittima: In attesa della nuova edizione del Grey Cat Festival, sabato 10 giugno, alle 17 e 30, alla biblioteca comunale Gaetano Badii, Enzo Boddi parlerà del suo libro “Uri Caine, musica in tempo reale”, intervistato da Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca. Saranno presenti a questo evento speciale dedicato al jazz anche Irene Marconi, assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima e Stefano Cocco Cantini, direttore artistico di Grey Cat Festival.





Nell’occasione sarà presentato il cartellone completo del Grey Cat Festival 2023 che quest’anno ritorna, dopo una lunga assenza, nella Città del Balestro, con almeno due appuntamenti estivi: domenica 30 luglio, alle 21 e 30, al Giardino di Norma Parenti si terrà il concerto di Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica, per una serata magica insieme a due grandi virtuosi, protagonisti della scena musicale internazionale. Mercoledì 9 agosto, alle ore 22, al Bike Garage and More sarà la volta di “The Great American Songbook” con la bellissima voce di Valentina Toni, Raffaele Pallozzi alla tastiera, Rossano Gasperini al basso e Luciano Malucchi alla batteria.

L’organizzazione sta lavorando anche ad un terzo concerto per agosto al Castello di Marsiliana, sempre nel territorio comunale di Massa Marittima.

“E’ con grande gioia che annunciamo il ritorno di questa importante rassegna jazz a Massa Marittima, – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – un’occasione per ampliare la nostra offerta culturale con eventi di qualità e rafforzare l’ormai storico legame tra la musica e il nostro bellissimo territorio”.

Il libro di Enzo Boddi: “Uri Caine, musica in tempo reale” (Sinfonica Jazz) è un tentativo di compiere una ricognizione nella sfaccettata poetica di un musicista del nostro tempo. Pianista dotato anche di una solida preparazione classica acquisita alla Penn University sotto la guida di George Rochberg e George Crumb, Caine è un jazzista sui generis. Fin da giovanissimo aveva assorbito il retroterra afroamericano della natia Philadelphia, fatto di jazz, soul e rhythm & blues. Il trasferimento a New York negli anni Ottanta gli ha consentito di venire a contatto con la scena locale di avanguardia e di stabilire collaborazioni con John Zorn, Dave Douglas e Don Byron. Come pianista si esprime al meglio nel contesto del classico trio con contrabbasso e batteria. Tuttavia, il bagaglio classico – abbinato a una spiccata tendenza alla sperimentazione – lo ha portato a indagare e rielaborare in maniera spesso radicale pagine di compositori classici, tra i quali Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Verdi, Mahler, Gershwin. Al suo attivo ha anche una proficua collaborazione con il centro Tempo Reale di Firenze, con il quale ha affrontato materiali tratti dall’archivio di Luciano Berio. Operazioni controverse, spesso apprezzate (e anche criticate) soprattutto in Europa, volte a dimostrare come certe pagine possano essere trasformate in materia viva, in sintonia con il nostro tempo. Come autore Caine vanta anche un nutrito repertorio di composizioni per piano e quartetto d’archi, piano e orchestra, nonché per ensemble.

info: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it - 0566906290 - www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it - 055240397