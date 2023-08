Il Grey Cat Festival presenta Lady Blackbird al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica

Follonica: Per la prima volta al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, sabato 5 agosto alle 21:30, Grey Cat Festival presenta Lady Blackbird, una delle nuove voci della scena jazz globale.

Pur avendo influenze dalla derivazione più disparata, da Billie Holiday a Gladys Knight, Tina Turner e Chaka Khan, Lady Blackbird (nome di battesimo Marley Munroe) arriva da Los Angeles con uno stile e un’intensità emotiva impareggiabili. Pubblicato originariamente nel 2021, il suo debut album “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e suonato da una superband che comprende l’ex pianista di Miles Davis Deron Johnson, presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz, da parte di un artista con una voce audace e inconfondibile ed è uscito in edizione deluxe nel 2022.

Prodotto da Chris Seefried e Bad Sounds, con la produzione aggiuntiva di Zach Witness e il missaggio di Guy Massey, "Feel It Comin" è un disco uscito nel 2022, di grande spirito e commozione che fonde l'inconfondibile voce di Blackbird con uno sfondo sonoro sensibilmente più vibrante ed energico rispetto alle sue passate fatiche musicali.'Feel It Comin' fa seguito al precedente singolo 'Did Somebody Make a Fool Out of You', che ha ottenuto il plauso di The Times, Loud & Quiet e CRACK Magazine, oltre alle recenti collaborazioni con gli Athletes Of God e con il pioniere del breakbeat e della jungle Goldie, per il quale ha prestato la voce per due canzoni del suo ultimo album 'The Start Of No Regret'.

Dal 2020, anno della release di “Blackbird”, (quasi) omonimo singolo di debutto della cantante USA, l’artista di Los Angeles è stata protagonista di numerosi concerti. Un'emozionante interpretazione del potente inno per i diritti civili scritto e interpretato da Nina Simone. Una traccia intrisa di passione, entusiasmo e speranza che al contempo presenta l'arrivo di una nuova voce all’interno della nuova scena jazz globale.





Prima del concerto, alle 19:30, presso la sala E. Allegri si terrà l’incontro curato da Alessandra Cafiero dedicato a “Swing Barbera e Fred Buscaglione” di Giacomo Taddeo Traini. Sarà presente l’autore ed illustratore della Graphic Novel. La lunga gavetta, il successo travolgente e la drammatica morte del cantante di “Guarda che luna”, “Eri piccola così” e “Che notte” prendono vita in questa biografia dritta come il più duro dei gangster e avvolgente come i migliori assoli jazz.

Alle 23:30 la serata prosegue al Chiostro della Fonderia Leopolda con HACKOUT! progetto di Manuel Caliumi, Luca Zennaro e Riccardo Cocetti e Plastique01 dj set. HACKOUT! è un trio bass-less nato nel 2019 tra le mura del Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. Punto focale del progetto è la ricerca di una propria identità sonora seguendo un percorso di sperimentazione timbrica dove l’interplay riveste un ruolo fondamentale. Il loro repertorio si compone di brani inediti che enfatizzano la natura stessa della formazione dando rilievo alle personalità musicali dei singoli artisti, in cerca di un equilibrio tra struttura e improvvisazione, timbriche acustiche e elettriche. Plastique01 sa coinvolgere il suo pubblico con un processo creativo che si basa sull’improvvisazione e sulla sperimentazione elettronica.

Ingresso al concerto: Posti numerati € 18 – ridotto soci Arci, Under 25 € 16