Il grande calcio torna allo Zecchini: giovedì 24 luglio arriva la Fiorentina per l’amichevole di lusso con il Grosseto. Sabato 19 presentazione ufficiale delle nuove maglie e campagna abbonamenti: riparte la passione biancorossa.

Grosseto – Fiorentina. Cresce l’attesa per un appuntamento che è ormai una vera e propria classica dell’estate maremmana. Giovedì 24 luglio, alle ore 20:00, lo Stadio Carlo Zecchini ospiterà l’amichevole di prestigio tra U.S. Grosseto 1912 e la Fiorentina guidata da Mister Stefano Pioli. Un evento sportivo che segna ufficialmente il ritorno del grande calcio nella nostra città e che accende l’entusiasmo di tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

«È un onore ospitare la Fiorentina, una delle squadre più importanti del panorama calcistico italiano – ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini –. Questa sfida rappresenta un banco di prova per la nostra squadra e un’occasione speciale per tutto l’ambiente. Si tratta di una tradizione consolidata, una partita che ogni anno contribuisce a rinsaldare il legame tra la nostra città e il calcio di alto livello. Siamo fieri e felici di accogliere ancora una volta la Viola allo Zecchini. Ringraziamo il Comune di Grosseto per averci ospitato nella sala del Consiglio Comunale che è la casa della città. La collaborazione con le istituzioni è fondamentale per un progetto così grande come quello di U.S. Grosseto”.





“Accogliere nuovamente la Fiorentina allo Stadio Zecchini è motivo di orgoglio per la nostra città - hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo Sport Fabrizio Rossi - . Si tratta di un evento sportivo che va oltre il campo da gioco: è un momento di condivisione, passione e partecipazione che coinvolge l’intera comunità grossetana. Il ritorno del grande calcio, in un contesto di rinnovato entusiasmo per l’U.S. Grosseto 1912, è un segnale importante per tutti gli sportivi e per il futuro dello sport cittadino. Come amministrazione continueremo a sostenere con convinzione tutte quelle iniziative che, come questa, valorizzano il territorio e rafforzano il senso di appartenenza. Grosseto è pronta a vivere una serata di sport indimenticabile nel segno dei suoi colori”.

L’amichevole si inserisce in un clima di profondo rinnovamento e grande entusiasmo che sta attraversando l’U.S. Grosseto 1912. Dopo una stagione 2024/2025 conclusasi con amarezza, la società ha deciso di ripartire con determinazione, affidando la panchina a uno degli allenatori più esperti e vincenti della categoria, Paolo Indiani, che ha sposato con convinzione il progetto biancorosso.

La proprietà, con il presidente Francesco Lamioni, ha rilanciato con forza la volontà di costruire un club ambizioso, competitivo, moderno, ma soprattutto profondamente radicato nella propria comunità. “Faremo di tutto per rendere felici la città e i tifosi”, è la linea guida che sta ispirando ogni scelta societaria.

La presentazione delle maglie Erreà. In questo contesto, sabato 19 luglio alle 21:30 al Porto della Maremma si svolgerà un evento gratuito e aperto a tutti: la presentazione ufficiale delle nuove maglie realizzate in collaborazione con Erreà, partner tecnico di assoluto prestigio tornato a vestire i colori del Grifone. “Grazie alla collaborazione con il Porto della Maremma, abbiamo scelto un luogo bellissimo, la piazza del Porto a Marina di Grosseto per una serata d’estate dedicata ai nostri tifosi e anche a tutti coloro che amano il calcio. Per questo ringraziamo l’avvocato Sabrina Lentini, presidente del Porto della Maremma”.

«Il Porto della Maremma – dice Paolo Avesti, amministratore delegato - è da sempre in prima linea per sostenere lo sport, la nostra comunità e la squadra che rappresenta con orgoglio i colori di Grosseto. Ospitare la presentazione delle nuove maglie nella nostra piazza affacciata sul mare è per noi un onore e un’emozione. Ringraziamo l’U.S. Grosseto 1912 per averci scelto, facendoci sentire parte integrante di questa grande famiglia. Il calcio incontra il mare, la passione si fonde con l’identità del territorio. Abbiamo già condiviso momenti indimenticabili, e siamo certi che altri ne verranno. Non vediamo l’ora di tifare insieme per una stagione ricca di successi.»

All’evento parteciperà il vicepresidente di Erreà, Roberto Gandolfi, entusiasta di questa rinnovata sinergia con il Grosseto insieme a Mattia Pin, della divisione Calcio Italia. La nuova maglia riporterà simboli storici della città di Grosseto, a testimonianza del legame indissolubile tra il club e il suo territorio.

"Tornare a lavorare con Grosseto ha per noi un significato speciale, ma più ancora lo ha il progetto che abbiamo costruito insieme. La maglia non è solo un elemento tecnico: è identità, memoria e visione. – così Angelo Gandolfi, presidente di Erreà. In questi kit c’è la città, la sua storia, il senso di appartenenza, uniti a materiali innovativi e sostenibili che parlano del futuro. Crediamo che ogni dettaglio debba trasmettere qualcosa, e queste divise lo fanno con forza e coerenza."

Quella del 19 luglio sarà una serata evento pensata per i tifosi e per tutti gli appassionati, con la partecipazione di Mister Indiani, pronto a raccontare visioni e ambizioni della nuova stagione insieme al direttore Vetrini. «Stiamo costruendo, con attenzione e passione, un Grosseto capace di far sognare – hanno dichiarato –. Le fondamenta sono forti, e ogni giorno aggiungiamo un nuovo tassello con lo sguardo rivolto lontano».

La partnership con Toscano. All’evento del 19 luglio sarà presente anche Marco Berti, fondatore di Toscano Collezioni, nuovo partner del club, che ha realizzato l’abbigliamento ufficiale della dirigenza per la stagione 2025/2026: “E’ un vero onore e motivo di grande orgoglio per me e per la Toscano Collezioni - da sempre vicina al nostro bellissimo territorio- partecipare ad un momento così importante e rappresentativo per la città di Grosseto”.

A completare il quadro, sarà ufficialmente lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, che sarà poi aperta il 21 luglio. Una campagna fortemente identitaria, pensata per coinvolgere tutta la città in un progetto che unisce tradizione, passione e senso di appartenenza. Lo slogan scelto è chiaro ed evocativo:

“Con orgoglio e passione”

I biglietti per la partita Grosseto – Fiorentina sono disponibili sul circuito www.ciaotickets.com e nei punti accreditati a Grosseto: Edicola Il Semaforo, via Parini 1/angolo via Giusti; Tabaccheria Stolzi, via Roma 58; Tabaccheria 59, via Emilia 41/A; Edicola La Vasca, piazza Rosselli; Centro sportivo Carlo Pucci, Roselle.