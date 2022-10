Il Governo è fatto. Giorgia Meloni prima donna presidente del consiglio

Nominati anche i ministri. Sono 24 in totale: 6 donne e 18 uomini. Domattina alle 10:00 il giuramento.

Roma: Il nuovo Governo italiano è fatto. Oggi pomeriggio Giorgia Meloni è salita al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per accettare l'incarico di presidente del consiglio dei ministri.

Giorgia Meloni è la prima donna a guidare un esecutivo italiano. Nominati anche i ministri. Sono 24 in totale: 6 donne e 18 uomini. Domattina, sabato 22 ottobre alle 10:00 il giuramento nelle mani del Capo dello Stato.





Ecco la lista:

Ministri senza portafoglio: Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e sicurezza energetica), Roberto Calderoli (Affari regionali e Autonomie), Paolo Zangrillo (Pubblica amministrazione), Nello Musumeci (Politiche del Mare e del Sud), Raffaele Fitto (Affari Ue, Pnrr e Coesione), Andrea Abodi (Sport e Giovani), Eugenia Rocella (Famiglia, Natalità e Pari Opportunità), Alessandra Locatelli (Disabilità) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme istituzionali).

Ministri con portafogli: Antonio Tajani (Esteri), Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia), Guido Crosetto (Difesa), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Adolfo Urso (Imprese e del Made in Italy), Francesco Lollobrigida (Agricoltura e Sovranità alimentare), Matteo Salvini (Infrastrutture e Mobilità sostenibile), Marina Calderone (Lavoro e Politiche sociali), Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito), Anna Maria Bernini (Università), Gennaro Sangiuliano (Cultura), Orazio Schillaci (Sanità) e Daniela Santanchè (Turismo).

Il governo, dopo il giuramento, dovrà presentarsi entro 10 giorni al cospetto dei due rami del Parlamento per ottenere la fiducia. Le ipotetiche date potrebbero essere per martedì 25 ottobre alla Camera, e per mercoledì 26 al Senato.