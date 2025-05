Sport Il "Golfo del Sole" Splende sulla Pesca in Apnea a Follonica 26 maggio 2025

26 maggio 2025 129

129 Stampa

Redazione

Grande Partecipazione e Organizzazione Impeccabile per la Selettiva FIPSAS, Che Ha Visto Diego Granchi Sul Gradino Più Alto del Podio. Follonica: Si è svolto con grande partecipazione e successo il Trofeo “Golfo del Sole” – Zona 3 (Toscana), gara selettiva FIPSAS di pesca in apnea, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione Subacquea di Follonica. Il campo gara, situato nelle splendide acque antistanti la costa follonichese, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la Toscana. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Diego Granchi (ASD CNFC Sub Nettuno Cecina) con 1.132 punti, seguito da Gabriele Graziani (Circolo Nautico Foce Cecina – Sub Nettuno) con 1.038 punti e da Michele Rapezzi (GAS Siena) con 1.004 punti. Oltre al risultato sportivo, la manifestazione ha rappresentato un importante momento di condivisione e collaborazione tra società e appassionati di attività subacquee, confermando ancora una volta il ruolo centrale della Lega Navale Italiana di Follonica nella promozione dello sport e della cultura del mare. A nome della sezione, il Vicepresidente Giuseppe Bartalotta, anche rappresentante del Gruppo Subacqueo, desidera rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i volontari che, con professionalità e passione, hanno contribuito all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento: «Il successo di una manifestazione come questa si costruisce grazie al lavoro silenzioso ma indispensabile dei nostri soci e volontari. Dalla logistica all’accoglienza, dalla sicurezza in mare al supporto organizzativo, ogni dettaglio è stato curato con impegno e dedizione. Questo spirito di squadra è il vero motore della nostra sezione, ed è ciò che ci permette di portare avanti attività sportive e sociali di grande valore per il territorio». L’iniziativa è stata realizzata sotto l’egida della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, e ha rappresentato una delle prove valide per l’accesso alle competizioni nazionali. La Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata di sport, mare e collaborazione.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Il "Golfo del Sole" Splende sulla Pesca in Apnea a Follonica Il "Golfo del Sole" Splende sulla Pesca in Apnea a Follonica 2025-05-26T10:00:00+02:00 370 it Grande Partecipazione e Organizzazione Impeccabile per la Selettiva FIPSAS, Che Ha Visto Diego Granchi Sul Gradino Più Alto del Podio. PT2M /media/images/fe20d49c-1043-4b8a-86e3-6ed7b22ab09d.jpg /media/images/thumbs/x600-fe20d49c-1043-4b8a-86e3-6ed7b22ab09d.jpg Maremma News Follonica, Mon, 26 May 2025 10:00:00 GMT