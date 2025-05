“Il Giustiziere di Cellere”: voci, musica e memoria nella piazza di Poggio Capanne

Reading musicale tra storia e letteratura sabato 24 maggio alle ore 17.00, per la settima edizione de “Le Voci della storia”

Manciano: Sabato 24 maggio alle ore 17.00, nella piazza principale di Poggio Capanne, andrà in scena il reading musicale “Il Giustiziere di Cellere”, a cura del Teatro Studio Grosseto, nell’ambito della settima edizione della rassegna “Le Voci della storia”.

Protagonista dell’evento sarà Mirio Tozzini, voce recitante, accompagnato dalle performance musicali del maestro Paolo Mari. Insieme, daranno vita a un racconto intenso e coinvolgente che rievoca le figure di due celebri briganti maremmani, Domenico Tiburzi e Luciano Fioravanti. Il reading si ispira a due opere significative: “Il Giustiziere di Cellere” di Alfio Cavoli — di cui ricorre quest’anno il 50° anniversario della prima edizione — e “La lingua dei Fossi” di Alessandro Angeli.

Due visioni, due linguaggi diversi che si completano a vicenda: da una parte l’approccio storico e sociale di Cavoli, giornalista e studioso mancianese, dall’altra l’interpretazione più intima e psicologica di Angeli. Due generazioni di autori unite dalla stessa passione per “le storie degli uomini” e per la memoria culturale del territorio.

Le “Voci della storia” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Manciano con i Musei Civici e la Biblioteca “A. Morvidi”, in collaborazione con il Teatro Studio Grosseto e il Circolo Arci di Manciano. La rassegna, giunta alla sua settima edizione, propone ogni anno un ciclo di conferenze e spettacoli, spesso combinati, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare la storia del territorio.

Il tema di quest’anno, “La Terra tra i due fiumi: un patrimonio diffuso… come un museo”, è dedicato alla ricchezza culturale — materiale e umana — del Comune di Manciano, collocato simbolicamente tra i fiumi Fiora e Albegna. Un patrimonio che trova espressione nel nascente Museo diffuso della comunità mancianese, inteso non solo come luogo di conservazione, ma come narrazione viva fatta di oggetti, storie, persone e memoria collettiva.

«Come Amministrazione - sottolinea il consigliere comunale con delega alla Cultura, Matteo Bartolini – crediamo fermamente nel valore della cultura come strumento di coesione e consapevolezza. Per questo, abbiamo scelto di portare eventi come Le Voci della storia in tutte le frazioni del territorio, rendendo accessibile e fruibile a tutti il patrimonio storico e culturale che ci appartiene. Questa volta abbiamo il piacere di farlo nella splendida cornice della piazza di Poggio Capanne, un luogo simbolico che ben si presta ad accogliere racconti, musica e memoria collettiva».

In questo contesto, lo sguardo sul brigantaggio e la riscoperta della figura di Alfio Cavoli rappresentano un tassello fondamentale per comprendere l’identità profonda della Maremma e delle sue genti.