Il giovane pianista Diego Biagi protagonista del nuovo recital alla Chiesa dei Bigi

Prosegue la rassegna Scriabin Concert Series: nuovo appuntamento sabato 11 ottobre al Polo Le Clarisse

Grosseto: Scriabin Concert Series, la rassegna dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’Associazione musicale A. Scriabin, diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, è al suo secondo appuntamento della nuova stagione. Sabato 11 ottobre, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice della Chiesa dei Bigi, al Polo Le Clarisse, è in programma l’esibizione del giovane pianista Diego Biagi.

L’ingresso al concerto è di 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 5372994.

Il giovane pianista Diego Biagi proporrà un programma di grande fascino e intensità, con musiche di Beethoven, Liszt, Schubert, Paganini e Mendelssohn. In programma la Sonata op. 81a di Beethoven, le Consolazioni n. 3 e 4 di Liszt, il celebre Du bist die Ruh nella trascrizione Liszt/Schubert, lo Studio n. 2 di Liszt/Paganini e le Variations Sérieuses di Mendelssohn: un percorso che attraversa l’Ottocento musicale tra virtuosismo e sentimento romantico.

Diego Biagi è nato a Piombino nel 2005 e ha iniziato ad avvicinarsi al pianoforte nel 2019. Dal 2020 studia al liceo musicale grossetano con la professoressa Gloria Mazzi, perfezionandosi nel 2021 con il maestro Sergio De Simone durante una masterclass organizzata dalla scuola. Ha partecipato a numerosi concorsi musicali nazionali, tra cui quelli di Scandicci, Empoli e San Vincenzo, e si è esibito per il Lions Club di Piombino, il Kiwanis Club di Riotorto e il Soroptimist Club di Piombino. Ha collaborato inoltre con l’Ente musicale Puccini di Suvereto e ha preso parte al concerto finale del progetto “Recondite Armonie” alla Chiesa della Misericordia di Grosseto. Nell’estate 2023 ha partecipato alla masterclass del maestro Sergio De Simone all’Associazione Umbria Classica di Foligno e da novembre dello stesso anno studia al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno con lo stesso maestro.

