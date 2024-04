Il giorno di Andrea Pecorini. Mercoledì la presentazione ufficiale del candidato del centrosinistra

Follonica: L'entusiasmo intorno alla candidatura di Andrea Pecorini a sindaco di Follonica continua dopo il successo alle primarie di marzo. Mercoledì 24 aprile alle 18.00 il candidato espressione del centro sinistra si presenterà in un grande evento alla sala Eugenio Allegri della Fonderia Leopolda al quale tutti sono invitati.

Pecorini ha le idee chiare: “Quando ho iniziato il mio percorso politico, ad animarmi era la voglia di mettermi al servizio degli altri e della comunità. Dai miei primi passi nel consiglio comunale sono trascorsi quasi 15 anni nei quali ho maturato esperienza amministrativa, capacità di ascolto e attitudine al lavoro di squadra che mi hanno portato a elaborare un grande progetto sulla nostra città. Follonica è la città delle opportunità, dove è bello vivere, lavorare, crescere, divertirsi, fare sport, fare cultura, una città che insieme a tantissime associazioni ed imprese sociali si prende cura delle fragilità, senza clamore mediatico, rispettando la dignità delle persone in difficoltà. Da quando ho detto sì alla candidatura a sindaco ho avuto un unico obiettivo: ascoltare la gente e costruire un programma intorno alle esigenze delle persone e della comunità. L’obiettivo è ascoltare tutti, anche chi è deluso dalla politica, chi ha una voce fuori dal coro, chi non crede più che si possa cambiare. C'è bisogno di un grande lavoro collettivo , di un'immagine moderna, vivace e di poter cogliere ogni risorsa. Creeremo un percorso che ci porterà alle elezioni ma che ha un traguardo molto più lontano: Follonica 2029! Il nostro è un programma delle cittadine e dei cittadini. Stiamo lavorando per proseguire un percorso molto chiaro: ascoltare - progettare - fare. Follonica è la città dove vivere bene. In questi ultimi anni sono stati individuati strumenti strategici che cambieranno il volto della città rendendola viva, moderna, giovane, accogliente, sostenibile e sicura. Follonica: la città delle opportunità dove i giovani riscopriranno il piacere di vivere e dove sarà possibile realizzare la propria personalità. Follonica: città dello sport e della cultura, meta per i turisti tutto l'anno. Follonica: città sempre più del mare, una risorsa ambientale da tutelare e una straordinaria opportunità economica per gli operatori. Il nostro programma è dedicato alle cittadine e ai cittadini follonichesi, nasce da loro, da ciò che ci hanno chiesto. Questo programma sarà il mio patto con la città.”

Andrea Pecorini ha 53 anni, vive da sempre a Follonica ed è il babbo di Anna, 23 anni e di Mirko, 15. Laureato in scienze infermieristiche e ostetriche, è un infermiere della ASL Toscana Sud Est e lavora presso il Distretto sociosanitario di Follonica. Si è affacciato alla politica nel 2009 grazie al coinvolgimento da parte di Rolando Stella ed Eleonora Baldi con la quale ha iniziato la sua formazione amministrativa in consiglio comunale. Nel 2014 si è candidato alle amministrative con Andrea Benini ed è stato il più votato, così come nel 2019 ed ha ricoperto la carica di vicesindaco. E' uno sportivo a 360 gradi, per anni ha giocato a calcio poi si è appassionato alla corsa, al padel ed è un amante degli sport del mare e del trekking.

“L'apprezzamento che la mia città mi ha riservato in questi anni, così come le critiche - dice Pecorini - da sempre sono motivo di impegno e di costante ricerca verso il miglioramento”

(foto Fabio Ristori)