‘Il Giglio è Lirica Festival’, chiusura con successo

Isola del Giglio: A pochi giorni dalla chiusura del XIII° Festival Il Giglio È Lirica con lo spettacolo aa Caruso A Carosone progetto ideato dal sottoscritto e i The Moochers, il presidente dell'associazione l'Arte in Scena, Giovanni Battista Mongiardino, rivolge al pubblico dei doverosi ringraziamenti, in particolare rivolti a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del Festival di quest’anno ed agli artisti che sono intervenuti.







<<A nome dell’Associazione culturale l’arte in scena laboratorio lirico, che rappresento, ringrazio la regione toscana e il comune di isola del giglio che hanno Patrocinato il Festival>>- aggiunge Giovanni Mongiardino, concludendo poi il suo pensiero esprimendo << la più sincera gratitudine a quanti, con il loro contributo economico o con il loro sostegno materiale, hanno voluto promuovere e valorizzare gli spettacoli de Il Giglio è Lirica: comune di isola del giglio nelle persone del sindaco sig. Sergio Ortelli e l’assessore al turismo sig. Walter Rossi, Fondazione Cr Di Firenze, paradiso dei consigli, podere Sapaio, Britelcom, Hotel Bahamas, Hotel Campese, Hotel Pardini’s Hermitage e altre due Famiglie che, se pure preferendo l’anonimato, contribuiscono da sempre ogni anno con considerevoli elargizioni per i progetti dell’Associazione>>.

L'associazione l'arte in scena vi da appuntamento al prossimo anno per il XIV° Festival Estivo Il Giglio È Lirica 2023, con la speranza di riuscire a riproporre al Giglio, e al gentile pubblico che parteciperà agli eventi, spettacoli dal livello culturale sempre più alto.