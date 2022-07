Il Giglio candidata italiana al 'Best Tourism Village' delle Nazioni Unite

La scelta è stata del Ministero del Turismo



Isola del Giglio: E' tra le tre località italiane candidate al "Best Tourism Villages", bando dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) che punta ad individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, mettendo a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il bando consentiva a ciascun paese di candidare al bando tre località, che in totale non dovevano superare i 15 mila abitanti, e il Ministero per il Turismo ha puntato su Isola del Giglio, Sauris-Zahre, nel Friuli Venezia Giulia, e Otricoli, in Umbria. Saranno loro a competere a livello internazionale per il riconoscimento assoluto e che saranno anche inserite per un programma di 'Upgrade', cioè saranno coinvolte per un anno in un network in cui sarà possibile il confronto tra realtà internazionali. Tra i requisiti dei candidati quelli di avere un forte impatto identitario, essere situati in un importante contesto paesaggistico ed avere una presenza significativa di attività tradizionali.





"La nostra soddisfazione - sostiene il Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli- è doppia. Sia per il traguardo raggiunto, che abbiamo fortemente cercato ottenendo i massimi punteggi, sia per il fatto che il Ministero, e qui ringrazio il Ministro Garavaglia, nelle tre candidature abbia indicato un'isola. Di sicuro questo permette di avere quell'identità, quelle tradizioni e quel contesto paesaggistico forti che aiutano nella competizione, ma è altrettanto vero che le isole rappresentano sempre un contesto particolare, che necessitano di essere valorizzate e questa è per noi un'occasione importante. Ringrazio la Regione Toscana per aver proposto la nostra candidatura". Entusiasmo anche per l'assessore al turismo Walter Rossi che si è speso in prima persona per raggiungere questo traguardo. "Per me rappresentava un obiettivo da quando ho ricevuto la delega al turismo - afferma Rossi- Ci abbiamo creduto fortemente e ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per far sì che riuscissimo a raggiungere questo traguardo. Adesso ci attende un anno intenso, in cui contiamo di affermarci a livello internazionale, ma che ci vedrà comunque protagonisti in un network, UNTWO che ci proietterà a livello mondiale. Questo evidentemente è l'anno delle isole, dopo Procida capitale della cultura, adesso il Giglio candidata al 'Best Tourism Village' in cui siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia, la Toscana e la provincia di Grosseto".