Il Generale di Divisione Gianluca Filippi assume l'incarico di Comandante Regionale Toscana della GdF

Firenze: Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di finanza, Generale di Corpo D’Armata Fabrizio CUNEO, ha avuto luogo, presso la caserma “Lido Gori” di Firenze, la cerimonia militare di “cessione e assunzione della carica di Comandante Regionale Toscana” tra il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe MAGLIOCCO e il Generale di Divisione Gianluca FILIPPI.





Presenti le massime Autorità civili, militari e religiose in ambito regionale, i Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale, una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Firenze e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Il Generale CUNEO ha espresso al Generale MAGLIOCCO, trasferito a Palermo dove assumerà la carica di Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, un caloroso ringraziamento per l’attività svolta e per l’impegno costantemente profuso in ogni settore istituzionale, evidenziando che “Le Fiamme Gialle toscane, negli ultimi anni, hanno ulteriormente consolidato il proprio ruolo di polizia economico-finanziarìa, confermandosi insostituibile presidio e riferimento per la tutela dei cittadini, degli imprenditori e dei professionisti onesti”, e al Generale FILIPPI, che gli subentra in questo prestigioso incarico di grande responsabilità, ha rivolto il proprio personale benvenuto e l’augurio di “buon lavoro”.





Il Generale FILIPPI, 56 anni, ha fatto il suo ingresso nella Guardia di finanza nel 1988 e nel corso della carriera ha assolto importanti incarichi di comando operativo e di staff, tra cui: l’Ufficio Personale Ufficiali del I Reparto del Comando Generale, il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Ancona, Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Nel grado di Generale di Brigata e di Divisione è stato Comandante Provinciale di Bologna e Capo del V Reparto del Comando Generale.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e ha conseguito il Master Universitario di II livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università di Milano “Luigi Bocconi” e il Master Universitario di II livello in Strategia Globale e Sicurezza presso l’Università degli Studi di Torino.



