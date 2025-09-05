“Il Gancio”: il nuovo ristorante di Antonio Del Giudice inaugura a Grosseto

Orlando (Confcommercio): "Le attività commerciali sono il cuore pulsante dei nostri centri urbani"

Grosseto: Un’inaugurazione che ha superato ogni aspettativa. Tanti, tantissimi i grossetani che ieri hanno partecipato all'apertura del nuovo ristorante “Il Gancio”, in via della Pace 191, a Grosseto. Una festa che ha riportato vitalità e socialità in un quartiere cittadino, dimostrando ancora una volta l'importanza delle attività commerciali come presidi sociali e punti di aggregazione. Questo concetto, più volte espresso da Confcommercio Grosseto, trova conferma nella straordinaria partecipazione all'evento che ha visto il titolare, Antonio Del Giudice, festeggiare il suo traguardo insieme a tutta la sua famiglia.

“La presenza di un nuovo locale come ‘Il Gancio’ non è solo un traguardo per il suo proprietario, ma un importante elemento di rivitalizzazione urbana che si inserisce perfettamente nella strategia di Confcommercio Grosseto – commenta il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando - Ristoranti, bar e negozi di vicinato, infatti, sono molto più di semplici esercizi commerciali: sono il motore dei nostri centri e il cuore pulsante dei nostri quartieri, rendendoli vivi, sicuri e accoglienti. La loro presenza stimola la socialità, crea posti di lavoro e contribuisce a rafforzare il senso di comunità, trasformando le vie cittadine in vivaci luoghi di incontro. Il successo di un'inaugurazione come questa, con la grande partecipazione di persone, dimostra che i cittadini riconoscono e sostengono il valore di queste iniziative, scegliendo di tornare a vivere e a frequentare i luoghi simbolo della loro città”.

La proposta culinaria del locale sarà incentrata sulla cucina italiana, in particolare quella del Centro e del Sud, con piatti stagionali, ricercati ma allo stesso tempo accessibili. Oltre a classici come i Pici cacio e pepe, piatto forte di Antonio già molto conosciuto in Maremma, la vera novità del menù sarà la ‘Freselleria’, una sezione interamente dedicata alla frisella con diverse varianti, dalla più tradizionale a creazioni originali come la ‘Cerignola’ con polpo scottato. A guidare il ristorante, una vera e propria impresa di famiglia: insieme ad Antonio lavoreranno la madre, il padre, i due fratelli e la sua compagna.

“Vedere un’impresa di famiglia che si avvia con questa energia e questa partecipazione da parte dei cittadini ci riempie di orgoglio - ha dichiarato Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto. “Antonio Del Giudice ha dimostrato un grande coraggio e una visione chiara, e la sua storia è un esempio di come la passione e la competenza possano trasformare un’idea in una realtà solida, capace di generare valore per tutto il territorio. Il successo di questa inaugurazione conferma che le attività commerciali sono il cuore pulsante delle nostre città e dei nostri quartieri, e sostenerle significa investire nel futuro delle nostre comunità.”

Confcommercio Grosseto ha accompagnato Antonio in ogni fase del progetto, fornendo servizi, consulenze e supporto per aiutarlo a costruire un’impresa solida e duratura.

“Siamo onorati di aver sostenuto Antonio in questa avventura e di aver contribuito a far sì che il suo sogno si realizzasse – ha aggiunto Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. La vivacità dimostrata dai grossetani nel rispondere con entusiasmo all'apertura de 'Il Gancio' ci conferma che la nostra città ha una grande voglia di rinascita e di socialità. È nostro compito, come associazione di categoria, essere al fianco degli imprenditori che, con coraggio e dedizione, scelgono di investire, contribuendo così a rivitalizzare il tessuto economico e sociale del territorio.”