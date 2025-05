"Il Galoppo nel Sangue": La Doppia Vita di Mauro Camuffo

Grosseto: Sabato 17 maggio alle ore 17:30, il Museo di Storia Naturale della Maremma a Grosseto ospiterà la presentazione del libro "Il galoppo nel sangue" di Mauro Camuffo, edito da Effigi. Un'occasione unica per scoprire la sorprendente "vita parallela" di un medico neuropsichiatra infantile che per oltre quarant'anni ha affiancato la sua professione con il ruolo di giudice e commissario per le corse dei cavalli al galoppo. La giornalista Francesca Ciardiello dialogherà con l'autore.

Il libro “Il Galoppo nel sangue” ripercorre la storia “ippica” dell’autore, dalle prime monte a cavallo in maneggio e all’Ippodromo delle Capannelle di Roma alle prime nomine come Commissario, all’ultima giornata svolta in qualità di giudice ippico in occasione del 139° Derby del galoppo del 2022. Sono ripercorsi gli “anni d’oro” dell’ippica italiana, gli anni ’80 e ’90, e raccontati alcuni episodi celebri accaduti in quegli anni, compresa la tentata sostituzione di un cavallo con un altro in una corsa tris a Grosseto.

Degli anni 2000, sono narrate altre contestazioni, la grave caduta di un fantino grossetano e la sua faticosa ripresa e la dolorosa chiusura dell’ippodromo del Casalone. Il libro termina con alcune considerazioni sulle qualità che dovrebbero caratterizzare il “Commissario ideale” e le strutture degli ippodromi dedicate al controllo della disciplina e della regolarità delle corse.

Ingresso Libero